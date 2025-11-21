Στήθηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην Αθήνα - Πότε θα φωταγωγηθεί;

Η Αθήνα «φοράει» τα γιορτινά της για τα Χριστούγεννα καθώς στην πλατεία Συντάγματος το πρωί της Παρασκευής (21/11) τοποθετήθηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο ύψους 19 μέτρων.
Το έλατο μεταφέρθηκε από τη Βυτίνα Αρκαδίας στην πλατεία Συντάγματος για να στολιστεί και να φωταγωγηθεί.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, μετά τις γιορτές θα δοθεί ως δωρεά στην Ξυλογλυπτική Σχολή Καλών Τεχνών.
Οι κεντρικοί δρόμοι της πρωτεύουσας έχουν ήδη στολιστεί με φωτάκια και την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου έχει προγραμματιστεί η φωταγώγηση του δέντρου με εκδηλώσεις και καλλιτεχνικό πρόγραμμα.
Δείτε βίντεο του Orange Press Agency:
