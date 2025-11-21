Μενού

Στήθηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην Αθήνα - Πότε θα φωταγωγηθεί;

Σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς η Αθήνα. Τοποθετήθηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Reader symbol
Newsroom
χριστουγεννιάτικο δέντρο Αθήνα
Η τοποθέτηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην Αθήνα | EUROKINISSI/ ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
  • Α-
  • Α+

Η Αθήνα «φοράει» τα γιορτινά της για τα Χριστούγεννα καθώς στην πλατεία Συντάγματος το πρωί της Παρασκευής (21/11) τοποθετήθηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο ύψους 19 μέτρων.

Το έλατο μεταφέρθηκε από τη Βυτίνα Αρκαδίας στην πλατεία Συντάγματος για να στολιστεί και να φωταγωγηθεί. 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, μετά τις γιορτές θα δοθεί ως δωρεά στην Ξυλογλυπτική Σχολή Καλών Τεχνών.

Διαβάστε ακόμα: H Θεσσαλονίκη «στα γιορτινά»: Χριστουγεννιάτικο δέντρο ύψους 18 μέτρων - Πότε θα τραγουδήσει ο Ρέμος

Οι κεντρικοί δρόμοι της πρωτεύουσας έχουν ήδη στολιστεί με φωτάκια και την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου έχει προγραμματιστεί η φωταγώγηση του δέντρου με εκδηλώσεις και καλλιτεχνικό πρόγραμμα. 

Δείτε βίντεο του Orange Press Agency:

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ