H Θεσσαλονίκη «στα γιορτινά»: Χριστουγεννιάτικο δέντρο ύψους 18 μέτρων - Πότε θα τραγουδήσει ο Ρέμος

Σε εορταστικό κλίμα μπαίνει σιγα σιγά η Θεσσαλονίκη, με την άφιξη του επιβλητικού χριστουγεννιάτικου δέντρου που φτάνει τα 18 μέτρα και πρόκειται να στηθεί στην πλατεία Αριστοτέλους για τα Χριστούγεννα.

Το χριστουγεννιάτικο έλατο, που ξεκίνησε το ταξίδι του από το Παλαιοχώρι της Αρναίας, από το τρίτο πόδι της Χαλκιδικής και έφτασε στο κέντρο της πόλης συνοδεία περιπολικών, πρόκειται να στολιστεί με χιλιάδες λαμπιόνια, φωτίζοντας όλο το κέντρο της συμπρωτεύουσας.

Η φωταγώγησή του έχει ήδη προγραμματιστεί για την Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου, στις 8:30 το βράδυ, με γιορτή στην οποία θα παρευρεθεί ο δήμαρχος της πόλης, Στέλιος Αγγελούδης και θα τραγουδήσει ο διάσημος τραγουδιστής Αντώνης Ρέμος.

Ξεκίνησε ο στολισμός της πόλης

Επιτελείο του δήμου Θεσσαλονίκης έχει ξεκινήσει πυρετωδώς τις προετοιμασίες για τα Χριστούγεννα, στολίζοντας την πόλη με φωτάκια που τοποθετήθηκαν σε δέντρα και κολώνες, όπως επίσης και στις κεντρικές οδούς και πλατείες.

Όσο για την πλατεία της Αριστοτέλους έχει αποφασιστεί πως οι τελευταίες χριστουγεννιάτικες πινελιές θα μπουν μετά το άναμμα του δέντρου και τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου για λόγους ασφαλείας. Αντίθετα, ο υπόλοιπος άξονας της πόλης θα είναι πανέτοιμος και στολισμένος με χρωματιστά στολίδια.

Το εορταστικό πρόγραμμα για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά που επιμελήθηκε ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Διαδημοτικής Συνεργασίας, Βασίλης Γάκης, φέρει τον τίτλο «Παιδικές Αναμνήσεις». Η δημοτική αρχή έχει ήδη αποφασίσει και για τις εκδηλώσεις αλλαγής του χρόνου. Η υποδοχή του 2026 θα πραγματοποιηθεί και φέτος με ένα μεγάλο πάρτι στο μνημείο- σύμβολο της πόλης, τον Λευκό Πύργο.

Ταυτόχρονα ξεκίνησαν να τοποθετούνται τα ξύλινα σπιτάκια στην πλατεία Δικαστηρίων, κοντά στο άγαλμα του Βενιζέλου. Δεκάδες σπιτάκια που θα πουλούν από τις 7 Δεκεμβρίου και για ένα μήνα ζεστά ροφήματα, χριστουγεννιάτικα γλυκά, στολίδια και δώρα μαζί με το κατακόκκινο σπίτι του Αη Βασίλη θα συνθέτουν το Χριστουγεννιάτικο Χωριό, που στήθηκε από τον Εμπορικό Σύλλογο.