Στο απόγειο ο κίνδυνος πυρκαγιάς την Τρίτη: «Κοκκίνισε» ο χάρτης της Πολιτικής Προστασίας

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ο κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο, Τρίτη 12 Αυγούστου 2025, προβλέπεται πολύ υψηλός (κατηγορία κινδύνου 4) για πλήθος περιοχών ανά την Ελλάδα.

Η προειδοποίηση έρχεται μετά τις καταστροφικές φωτιές που έπληξαν την Κερατέα και την παραλιακή της Αττικής, τη στιγμή που ακόμα επιμένουν οι καιρικές συνθήκες που ευνοούν τις φωτιές.

Υψηλές θερμοκρασίες, ξηρή ατμόσφαιρα και επίμονοι, ισχυροί άνεμοι χαρακτηρίζουν αυτές τις ημέρες τις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για τη δημιουργία και την εξάπλωση πυρκαγιών.

Χάρτης κινδύνου πυρκαγιάς, Τρίτη 12 Αυγούστου, 2025 | Πολιτική Προστασία

Κίνδυνος πυρκαγιάς: Οι περιοχές στο «κόκκινο»

Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για αύριο Τρίτη 12 Αυγούστου 2025, προβλέπεται στις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρέβεζας, ΠΕ Άρτας)

Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Λευκάδας, ΠΕ Κεφαλληνίας, ΠΕ Ιθάκης, ΠΕ Ζακύνθου)

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Λήμνου, ΠΕ Χίου)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως:

το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού

η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης

η χρήση υπαίθριων ψησταριών

το κάπνισμα μελισσών

η ρίψη αναμμένων τσιγάρων

η καύση των αγρών

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.