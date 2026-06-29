Στο «δόκανο» των Αρχών διεθνές κύκλωμα παιδικής πορνογραφίας – Τέσσερις συλλήψεις στην επιχείρηση «Αιγίς»

Καίριο πλήγμα στην παιδική πορνογραφία κατέφεραν οι Αρχές μέσω της ευρείας κλίμακας επιχείρησης με την κωδική ονομασία «Αιγίς», η οποία οδήγησε στην εξάρθρωση σημαντικού βραχίονα ενός διεθνούς κυκλώματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των διωκτικών Αρχών, η επιχείρηση επικεντρώθηκε στον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που εμπλέκονται στην κατοχή και διακίνηση παράνομου υλικού. Ο απολογισμός των συντονισμένων δράσεων περιλαμβάνει τέσσερις συλλήψεις, ενώ έχουν σχηματιστεί δικογραφίες για ακόμη τρία άτομα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του mega, ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι ανάμεσα στους εμπλεκόμενους βρίσκονται και δύο 17χρονοι, με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη και την Κρήτη αντίστοιχα, οι οποίοι φέρονται να είχαν ενεργό ρόλο στο διεθνές δίκτυο ανταλλαγής του παράνομου υλικού.

Για την πλήρη αποδόμηση του κυκλώματος, η επιχείρηση «Αιγίς» εξαπλώθηκε σε πολλαπλά σημεία της ελληνικής επικράτειας. Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονες έρευνες σε οικίες σε κεντρικές πόλεις και νησιά, μεταξύ των οποίων η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, η Άμφισσα, το Ηράκλειο, η Σαντορίνη και η Ξάνθη.

Κατά τη διάρκεια των εφοδών, κατασχέθηκε πλήθος ψηφιακών πειστηρίων, όπως έξυπνα κινητά τηλέφωνα, φορητοί υπολογιστές (laptops) και σκληροί δίσκοι ηλεκτρονικών υπολογιστών. Στα κατασχεθέντα μέσα εντοπίστηκε μεγάλος όγκος ψηφιακού υλικού παιδικής πορνογραφίας, το οποίο πλέον εξετάζεται αναλυτικά από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, προκειμένου να χαρτογραφηθεί πλήρως η έκταση και οι επαφές του διεθνούς δικτύου.