Στο εδώλιο η πρώην δημοτική αρχή Ερέτριας: Πλήρωνε τον «Παλαιοχριστιανό» για να εργάζεται εξ' αποστάσεως

Η δίκη για την πληρωμή του «Παλαιοχριστιανού» θα αρχίσει τον Φεβρουάριο του 2026.

palaioxristianos
Ο 45χρονος Παλαιοχριστιανός | ANT1 / Glomex
Αναβολή για τον Φεβρουάριο 2026 πήρε η δίκη της πρώην δημοτικής Αρχής Ερέτριας, σχετικά με την πληρωμή του Μανώλη Καλαϊτζιδάκη, του αποκαλούμενου «παλαιοχριστιανού», ο οποίος προσέφερε υπηρεσίες εξ' αποστάσεως.

Ειδικότερα, η πρώην δημοτική Αρχή της Ερέτριας έκατσε στο «σκαμνί», επειδή χωρίς δημοτική απόφαση, πλήρωνε τον Μανώλη Καλαϊτζιδάκη, τον αποκαλούμενο «παλαιοχριστιανό», για να εργάζεται στην καθαριότητα του δήμου εξ' αποστάσεως.

Ειδικά, απολογήθηκαν ο πρώην δήμαρχος Ερέτριας, τρεις πρώην αντιδήμαρχοι και τρεις διοικητικοί υπάλληλοι του δήμου, καθώς κατηγορούνται για παράβαση καθήκοντος σε ό,τι αφορά τις πληρωμές του «παλαιοχριστιανού».

Υπενθυμίζεται πως ο «παλαιοχριστιανός» είναι προφυλακισμένος στις φυλακές Τρίπολης για άλλα αδικήματα, ενώ λάμβανε μισθό και επίδομα επικινδυνότητας για το διάστημα μεταξύ 2020 και 2024.

Ο Μανώλης Καλαϊτζιδάκης έπαιρνε μισθό και επίδομα επικινδυνότητας από τον δήμο Ερέτριας, προσφέροντας υπηρεσίες καθαριότητας από την Ορεινή Κορινθία.

