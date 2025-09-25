Στο εδώλιο η πρώην δημοτική αρχή Ερέτριας: Πλήρωνε τον «Παλαιοχριστιανό» για να εργάζεται εξ' αποστάσεως

Αναβολή για τον Φεβρουάριο 2026 πήρε η δίκη της πρώην δημοτικής Αρχής Ερέτριας, σχετικά με την πληρωμή του Μανώλη Καλαϊτζιδάκη, του αποκαλούμενου «παλαιοχριστιανού», ο οποίος προσέφερε υπηρεσίες εξ' αποστάσεως.
Ειδικότερα, η πρώην δημοτική Αρχή της Ερέτριας έκατσε στο «σκαμνί», επειδή χωρίς δημοτική απόφαση, πλήρωνε τον Μανώλη Καλαϊτζιδάκη, τον αποκαλούμενο «παλαιοχριστιανό», για να εργάζεται στην καθαριότητα του δήμου εξ' αποστάσεως.
Ειδικά, απολογήθηκαν ο πρώην δήμαρχος Ερέτριας, τρεις πρώην αντιδήμαρχοι και τρεις διοικητικοί υπάλληλοι του δήμου, καθώς κατηγορούνται για παράβαση καθήκοντος σε ό,τι αφορά τις πληρωμές του «παλαιοχριστιανού».
Υπενθυμίζεται πως ο «παλαιοχριστιανός» είναι προφυλακισμένος στις φυλακές Τρίπολης για άλλα αδικήματα, ενώ λάμβανε μισθό και επίδομα επικινδυνότητας για το διάστημα μεταξύ 2020 και 2024.
Ο Μανώλης Καλαϊτζιδάκης έπαιρνε μισθό και επίδομα επικινδυνότητας από τον δήμο Ερέτριας, προσφέροντας υπηρεσίες καθαριότητας από την Ορεινή Κορινθία.
