Στο γήπεδο Βιλίων τα πυρόπληκτα ζώα - «Δεν είναι αντικείμενα που τα αφήνουμε στο σπίτι»

Το γήπεδο των Βιλιών έχει μετατραπεί σε προσωρινό σταθμό υποδοχής δεκάδων πυρόπληκτων ζώων, από τις περιοχές που σάρωσε η φωτιά στη Δυτική Αττική.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταφέρει η ΕΡΤ, τόσο αδέσποτα όσο και δεσποζόμενα ζώα μεταφέρονται στον χώρο και εκεί εξετάζονται από κτηνιάτρους και δέχονται τη φροντίδα εθελοντών και φιλοζωικών οργανώσεων.

Τα περισσότερα, ευτυχώς, είναι σε καλή σωματική κατάσταση, ωστόσο εμφανίζουν έντονα σημάδια φόβου και στρες από τις ακραίες συνθήκες που βίωσαν.

Ο αντιδήμαρχος του Δήμου Μάνδρας–Ειδυλλίας, αρμόδιος για την προστασία των ζώων, Δημήτρης Παγώνης, τόνισε χαρακτηριστικά: «Αφού φοβήθηκαν οι άνθρωποι, φανταστείτε πόσο φοβήθηκαν τα ζώα».

Η πλήρης έκταση της καταστροφής δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί, καθώς η πρόσβαση σε ορισμένα σημεία στο Πόρτο Γερμενό παραμένει δύσκολη. Οι αρμόδιοι εκφράζουν φόβους ότι μπορεί να εντοπιστούν και ζώα που δεν κατάφεραν να σωθούν.

Στο σημείο φτάνουν καθημερινά κάτοικοι, αναζητώντας τα κατοικίδιά τους, και υπάρχουν περιπτώσεις επανενώσεων.

Ο σταθμός δημιουργήθηκε με τη συνεργασία του Δήμου Μάνδρας–Ειδυλλίας, της Dogs’ Voice και φιλοζωικών φορέων, ώστε τα ζώα που απομακρύνονται από τις πληγείσες περιοχές να καταγράφονται, να εξετάζονται και να φιλοξενούνται προσωρινά με ασφάλεια. Dogs’ Voice.

Όπως διευκρίνισε ο κ. Παγώνης, τα αδέσποτα ζώα που φιλοξενούνται στο γήπεδο μπορούν να υιοθετηθούν με όλες τις προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες.

Στο ίδιο πλαίσιο επεσήμανε πως τα ζώα δεν είναι αντικείμενα που εγκαταλείπουμε.

«Το ζώο που έχουμε επιλέξει για συντροφιά πρέπει να το έχουμε πάντα μαζί μας. Δεν είναι αντικείμενο που το αφήνουμε στο σπίτι» τόνισε.