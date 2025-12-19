Στο «κόκκινο» η κίνηση στους δρόμους σε όλη την Αθήνα: Οι κεντρικές λεωφόροι που έχουν «φρακάρει»

Αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αθήνας καταγράφεται το απόγευμα της Παρασκευής (19/12), με τις περισσότερες κεντρικές οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας να βρίσκονται στο «κόκκινο».

Πιο αναλυτικά, στο «κόκκινο» βρίσκονται μεγάλα τμήματα του Κηφισού, από το ύψος της γέφυρας Καλιφτάκη μέχρι και το Μοσχάτο σε διάφορα τμήματα.

Καθυστερήσεις καταγράφονται παράλληλα στην Αττική Οδό και συγκεκριμένα:

Προς Αεροδρόμιο άνω των 30΄από Δημοκρατίας έως Πεντέλης.

Προς Ελευσίνα: Άνω των 30΄ Κάντζα - Κηφισίας, 10'-15' στην έξοδο για Πειραιά, 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις 10΄-15΄ από Πλακεντίας έως την έξοδο για Καρέα στην Περιφ.Υμηττού.

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο άνω των 30΄από Δημοκρατίας έως Πεντέλης.



Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:

Άνω των 30΄ Κάντζα - Κηφισίας,

10'-15' στην έξοδο για Πειραιά,

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.



Καθυστερήσεις 10΄-15΄ από Πλακεντίας έως την έξοδο για Καρέα στην Περιφ.Υμηττού. https://t.co/kfHdSlfULG — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) December 19, 2025

Παράλληλα, οι λεωφόροι Κηφισίας, Βασιλίσσης Σοφίας, Μεσογείων, η Πειραιώς από το ύψος του Κεραμεικού, η οδός Αρδηττού, η Σταδίου, η Βασιλίσσης Αμαλίας και η Φιλελλήνων έχουν φρακάρει σε μεγάλα τμήματά τους.

Το ίδιο και οι λεωφόροι Αθηνών, Θηβών, Ποσειδώνος και Βουλιαγμένης σε τμήματά τους, ενώ προβλήματα παρουσιάζονται στην Περιφερειακή Υμηττού, στην Κατεχάκη και σε πολλούς κεντρικούς δρόμους διαφόρων περιοχών και προαστίων.

Χάρτης με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Χάρτης δείχνει την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας στις 18:15 την Παρασκευή 19/12: