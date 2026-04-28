Στο «κόκκινο» η κίνηση στους δρόμους: Τροχαίο με ανατροπή φορτηγού στη Βουλιαγμένης

Στο «κόκκινο» η κίνηση στους δρόμους, καθώς ο Κηφισός και κεντρικές οδικές αρτηρίες έχουν «φρακάρει». Προβλήματα με ανατροπή φορτηγού καταγράφονται στη Βουλιαγμένης.

Κίνηση στους δρόμους
Κίνηση στους δρόμους | ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
Αυξημένη κίνηση στους δρόμους καταγράφεται για ένα ακόμα πρωινό στην Αθήνα, καθώς κεντρικές οδικές αρτηρίες βρίσκονται στο «κόκκινο», ενώ τροχαίο με ανατροπή φορτηγού σημειώθηκε στη Βουλιαγμένης, στο ύψος του Boeing 727.

Στον Κηφισό προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται από το ύψος της Ιεράς Οδού και ανά τμήματα μέχρι τον κόμβο της Αττικής Οδού.

Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις καταγράφονται: 

  • προς Αεροδρόμιο: 25΄-30΄από Φυλής έως κόμβο Κηφισίας και 15΄-20΄στην έξοδο για Λαμία.   
  • προς Ελευσίνα: 10΄-15΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας και 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.
  • Περιφερειακή Υμηττού: 15΄-20΄ από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας.

Σημειωτόν κινούνται τα οχήματα στην Κηφισίας, στη Βασιλίσσης Σοφίας, στη Μεσογείων, στη βασιλέως Κωνσταντίνου, στο ρεύμα ανόδου της Συγγρού, στην Πειραιώς, κοντά στην Ομόνοια, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος και ανά τμήματα στην περιφερειακή Υμηττού, στην Ηλιουπόλεως, στην Εθνικής Αντιστάσεως, αλλά και σε Λεωφόρο Αλεξάνδρας και Σταδίου.

Χάρτης με την κίνηση στους δρόμους

Χάρτης καταγράφει την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας στις 8:45 το πρωί της Τρίτης:

χάρτης

ΕΛΛΑΔΑ