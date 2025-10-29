Στο νοσοκομείο 15χρονος υπό την επήρεια μέθης - 17χρονη έκανε χρήση κοκαΐνης, ειδοποίησε το ΕΚΑΒ και συνελήφθη

Ένας 15χρονος υπό την επήρεια μέθης μεταφέρθηκε το βράδυ της Τρίτης στο Κέντρο Υγείας Χρυσούπολης, στην Καβάλα, ενώ συνελήφθη ιδιοκτήτης καφέ.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που εποκαλείται η ΕΡΤ, ο 15χρονος έπινε ποτά με την παρέα του σε καφέ μπαρ στην περιοχή της Χρυσούπολης και ένιωσε αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο τοπικό Κέντρο Υγείας, όπου οι γιατροί τού έδωσαν τις πρώτες βοήθειες.

Στη συνέχεια το αγόρι αποχώρησε, ενώ για το περιστατικό ενημερώθηκε το Αστυνομικό Τμήμα Νέστου, αστυνομικοί του οποίου προχώρησαν στη σύλληψη του 26χρονου ιδιοκτήτη του καφέ μπαρ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διάθεση και πώληση αλκοόλ σε ανήλικους και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Καβάλας για να απολογηθεί.

17χρονη έκανε χρήση κοκαΐνης στη Δυτική Ελλάδα

Παράλληλα, μία 17χρονη έκανε χρήση κοκαΐνης, ενώ βρισκόταν μόνη στο σπίτι της στη Δυτική Ελλάδα.

Κάποια στιγμή ένιωσε ταχυκαρδία, φοβήθηκε, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, και ενημέρωσε το ΕΚΑΒ που τη μετέφερε στο νοσοκομείο.

Η ανήλικη συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και τον πατέρα της για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.