Στο Περιστέρι και φέτος η μεγαλύτερη λαγάνα: Το πρωί της Καθαράς Δευτέρας η διανομή

Η Συντεχνία Αρτοποιών Αθηνών, Προαστίων και Περιχώρων και ο Δήμος Περιστερίου ανακοίνωσαν ότι διοργανώνουν και φέτος τη μεγάλη γιορτή της Καθαράς Δευτέρας, προσκαλώντας όλους τους πολίτες σε ένα αυθεντικό παραδοσιακό αντάμωμα με επίκεντρο τη μεγαλύτερη λαγάνα.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου και ώρα 11:00, στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου (στάση Μετρό «Ανθούπολη»), με ελεύθερη είσοδο για όλους.

Έμπειροι αρτοποιοί από βιοτεχνικά αρτοποιεία -τους Φούρνους της Γειτονιάς- θα αναλάβουν την παρασκευή της μεγαλύτερης λαγάνας, χρησιμοποιώντας 320 κιλά αλεύρι τεσσάρων ποικιλιών, 80 κιλά εκλεκτό σουσάμι, 30 λίτρα σησαμέλαιο, 22 κιλά ταχίνι, καθώς και αλάτι, ζάχαρη και μαγιά.

Στη διανομή θα συμμετέχουν ενεργά οι εθελοντές της ΑΜΚΕ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΤΟΣ (ΕΛΑΡΤ), συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επιτυχία της μεγάλης γιορτής.

Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν χιλιάδες μερίδες σαρακοστιανών εδεσμάτων, λαγάνες και κρασί, σε μια εκδήλωση που θα κορυφωθεί με μεγάλο παραδοσιακό γλέντι με την Γωγώ Τσαμπά, συνοδεία του κλαρίνου του Νεκτάριου Κοκκώνη.