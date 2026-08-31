Στο Σύνταγμα οι εποχικοί πυροσβέστες: «Όχι άλλη κοροϊδία» – Τι διεκδικούν

Εποχικοί πυροσβέστες από διαφορετικές περιοχές της χώρας συγκεντρώθηκαν στο Σύνταγμα, διεκδικώντας μόνιμη λύση στα εργασιακά τους αιτήματα και στέλνοντας το μήνυμα «Όχι άλλη κοροϊδία» προς την κυβέρνηση.

Με τις χαρακτηριστικές κόκκινες μπλούζες και τις μπεζ στολές τους, πυροσβέστες από την Κρήτη, την Ηλεία, την Αργολίδα, την Άρτα, την Αλεξανδρούπολη και άλλες περιοχές έδωσαν το «παρών» στην κινητοποίηση, όπως αναφέρει το Orange Press Agency.

Πρόκειται για ανθρώπους που κάθε καλοκαίρι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης με τις φωτιές και ζητούν, μεταξύ άλλων, 12μηνη εργασία, καθώς και ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες απασχόλησης.

Οι εποχικοί πυροσβέστες αναδεικνύουν παράλληλα τις ελλείψεις που, όπως καταγγέλλουν, εξακολουθούν να υπάρχουν στο Πυροσβεστικό Σώμα, τόσο σε προσωπικό όσο και σε οχήματα και απαραίτητο εξοπλισμό. Όπως υποστηρίζουν, καλούνται να επιχειρούν κάτω από ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες, πολλές φορές χωρίς τα μέσα που χρειάζονται.

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται ενώ η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Οι εποχικοί πυροσβέστες ξεκαθαρίζουν ότι δεν αρκούνται πλέον σε υποσχέσεις και ζητούν συγκεκριμένες δεσμεύσεις από την κυβέρνηση για το εργασιακό τους μέλλον και την παραμονή τους στο Πυροσβεστικό Σώμα.