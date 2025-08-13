Μενού

Στο Θεριανό Αχαΐας εφάρμοσαν την πατέντα της Τουρκίας με την μπετονιέρα για τις φωτιές

Οι Τούρκοι έδειξαν τον δρόμο και οι Έλληνες είπαν «γιατί όχι;».

Fotia Theriano Ahaias
Μπετονιέρα και πρέσα με νερό επιχειρούν στη φωτιά στο Θεριανό Αχαΐας | TikTok/afroulaa
Δεν πάει πολύς καιρός που οι Τούρκοι έδειξαν τον δρόμο, με μία παλαιομοδίτικη αλλά πρακτική πατέντα τους για τις φωτιές. Μπετονιέρα γεμάτη νερό (αντί για τσιμέντο), το ρίχνει στην πρέσα και εκείνη εκτοξεύει νερό εκεί που χρειάζεται. 

Το εφάρμοσαν λοιπόν και στην Ελλάδα αυτό το κόλπο και συγκεκριμένα στο Θεριανό Αχαΐας.

 

