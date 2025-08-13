Στο Θεριανό Αχαΐας εφάρμοσαν την πατέντα της Τουρκίας με την μπετονιέρα για τις φωτιές

Δεν πάει πολύς καιρός που οι Τούρκοι έδειξαν τον δρόμο, με μία παλαιομοδίτικη αλλά πρακτική πατέντα τους για τις φωτιές. Μπετονιέρα γεμάτη νερό (αντί για τσιμέντο), το ρίχνει στην πρέσα και εκείνη εκτοξεύει νερό εκεί που χρειάζεται.

Το εφάρμοσαν λοιπόν και στην Ελλάδα αυτό το κόλπο και συγκεκριμένα στο Θεριανό Αχαΐας.