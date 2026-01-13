Πρόταση για συλλαλητήριο στην Αθήνα ρίχνουν στο τραπέζι οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας, στον απόηχο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα που έχουν διασπαστεί από τους συναδέλφους τους στην Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων, η οποία συγκαλεί σύσκεψη στον Παλαμά Καρδίτσας την Τετάρτη.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός, μετά τη «μαραθώνια» συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου εξήγγειλε νέες βελτιώσεις, με παρεμβάσεις σε ηλεκτρικό ρεύμα, πετρέλαιο και ΕΛΓΑ.

Παράλληλα, την Τετάρτη στις 11:30, στα γραφεία της Αντιπροεδρίας της κυβέρνησης, έχει προγραμματιστεί νέα σύσκεψη μεταξύ κυβερνητικού κλιμακίου και εκπροσώπων αγροκτηνοτρόφων για ζητήματα που έχουν προκύψει από την υποχρεωτική εφαρμογή θεμάτων, όπως τα ΑΤΑΚ και τα ΚΑΕΚ σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσαν.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς, καθώς και ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, και ο διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννης Καβαδάς.

Με κλιμάκωση απαντούν οι αγρότες των μεγάλων μπλόκων

Ήδη από το πρωί της Τρίτης οι αγρότες στα μεγάλα μπλόκα της Θεσσαλίας, της βόρειας και της κεντρικής Ελλάδας έχουν σκληρύνει τη στάση τους.

Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων προσχώρησαν και οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας, οι οποίοι προχώρησαν σε αποκλεισμό για τρεις ώρες στην παλαιά εθνική οδό στο ύψος του Πλατυκάμπου. Από τις 15:00 έως τις 18:00, θα είναι παρατεταγμένοι με τα τρακτέρ στο σημείο, διακόπτοντας την κυκλοφορία.

Οι αγρότες του μπλόκου που συμμετέχουν στην ΠΕΜ επανέλαβαν το αίτημά τους προς το Μέγαρο Μαξίμου να πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση με τον πρωθυπουργό, με τη συμμετοχή δύο αντιπροσωπειών: μίας 25 αγροτών και μίας δεύτερης 10 κτηνοτρόφων, αλιέων και μελισσοκόμων. Για τον λόγο αυτόν, αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στη σημερινή προγραμματισμένη συνάντηση.

Ήδη νωρίτερα το αγροτικό μπλόκο στα Μάλγαρα έκλεισε και τα δύο ρεύματα της εθνικής οδού, ζητώντας επιτακτικά συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σε επ' αόριστον αποκλεισμό του μεθοριακού σταθμού του Προμαχώνα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας -μόνο για φορτηγά- προχώρησαν λίγο μετά τις 14:00 το μεσημέρι της Τρίτης, οι αγρότες του μπλόκου. Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η τροχαία σταματά τις νταλίκες στον κόμβο Πετριτσίου και τις κατευθύνει στο ρεύμα προς Σέρρες.

Παράλληλα, τα μπλόκα σε τελωνείο Νίκης, τελωνείο Ευζώνων, Σιάτιστα, κόμβο Φιλώτα, Μπάρα Σιάτιστας και Κάστρου Βοιωτίας προχωρούν σε αποκλεισμούς ανά διαστήματα. Αντίστοιχη στάση κρατούν και τα μπλόκα σε Αγγελόκαστρο, Εγκυκάδα και Μεσσηνία.

Στη δήλωσή του μετά τη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε:

«Η σημερινή, πολύ ουσιαστική και ειλικρινής συνάντηση με εκπροσώπους αγροτών απ’ όλη τη χώρα νομίζω ότι άνοιξε έναν νέο δρόμο για τον πρωτογενή μας τομέα. Εξειδικεύτηκαν τα μέτρα που ήδη έχει πάρει η κυβέρνηση, έγιναν, επίσης, δεκτές ορισμένες νέες προτάσεις, όπως η διεύρυνση των δικαιούχων χαμηλής τιμής ρεύματος κι έγινε, επίσης, μία πρώτη προσέγγιση για μία παραγωγικότερη ανάταξη της αγροτικής πολιτικής μας συνολικά.

Θυμίζω ότι η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ απέδωσε κιόλας τους πρώτους καρπούς, με την ολοκλήρωση όλων των φετινών ενισχύσεων, μάλιστα με ποσά μεγαλύτερα από τα περσινά, ενώ η δικαιότερη κατανομή τους εξασφάλισε πρόσθετα κονδύλια.

Με αυτά τα πρόσθετα κονδύλια θα στηριχθούν, πλέον, καλλιέργειες με χαμηλές τιμές αλλά και οι κτηνοτρόφοι μας οι οποίοι «χτυπήθηκαν» από την ευλογιά. Αλλά όχι μόνο.

Επιπλέον, οι αγρότες μας θα έχουν το χαμηλότερο ηλεκτρικό τιμολόγιο στην Ευρώπη. Τώρα, στο ίδιο καθεστώς εντάσσονται και όσοι βρίσκονται σε ρύθμιση και επί έναν χρόνο αποδεικνύονται συνεπείς. Επίσης, οι αγρότες μας πια δεν θα πληρώνουν Ειδικό Φόρο στο πετρέλαιο και από σήμερα ούτε τον ΦΠΑ αυτής της έκπτωσης.

Οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ επιταχύνονται, ενώ, όπως συζητήθηκε και στη συνάντηση, θα υπάρξει μια ειδική πρόβλεψη για την απώλεια εισοδήματος στην παραγωγή φυτικών ζωοτροφών που επηρεάστηκαν αρνητικά από την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Ξέρετε ότι από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση έδειξε μεγάλη ανοχή στις κινητοποιήσεις των αγροτών, αναγνωρίζοντας τα μεγάλα υπαρκτά προβλήματα. Γι’ αυτό, άλλωστε, ανταποκρίθηκε σε πολλά αιτήματά τους, ζητώντας, όμως, παράλληλα πάντα έναν ειλικρινή διάλογο, όπως τον διάλογο που κάναμε σήμερα.

Δυστυχώς, όμως, μια κομματική μειοψηφία επιμένει σε κάποια από τα μπλόκα, εκβιάζοντας ανοιχτά την κοινωνία. Ωστόσο, ύστερα από 45 ημέρες αυτή η ταλαιπωρία δεν μπορεί να συνεχίζεται.

Η κυβέρνηση εξάντλησε τις αντοχές της οικονομίας, στηρίζοντας τους αγρότες όσο ποτέ. Εξάντλησε, όμως, και τα όρια της κατανόησής της απέναντι σε έναν κλάδο στο πλευρό του οποίου βρίσκεται εδώ και χρόνια. Άρα, δεν πρόκειται να ανεχθούμε ούτε εκβιασμούς, ούτε παρανομίες, ούτε παραλογισμούς. Και, ασφαλώς, δεν θα αδικήσουμε την υπόλοιπη κοινωνία.

Αυτή είναι η κατευθυνση που θα ακολουθήσει στο εξής και η κυβέρνηση, πιστή στην αλήθεια και στο αποτέλεσμα, με ανοιχτές πόρτες πάντα στον ώριμο και ειλικρινή διάλογο, όμως και ερμητικά κλειστές στο ψέμα, στον λαϊκισμό και σε κάθε είδους απειλές. Αυτόν ακριβώς τον δρόμο έδειξε και η σημερινή παραγωγική συνάντηση με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας».