Στο τσακ τη γλίτωσε: Πήγε να κάνει έκπληξη στο αγόρι της και πήραν φωτιά τα μαλλιά της

Μια φαινομενικά συνηθισμένη έκπληξη λίγο έλειψε να εξελιχθεί σε απρόοπτο, όταν τα μαλλιά της κοπέλας που μετέφερε την τούρτα πήραν φωτιά. Το περιστατικό συνέβη τη στιγμή που η νεαρή προσπάθησε να κάνει έκπληξη στον σύντροφό της, ωστόσο τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως τα είχε σχεδιάσει.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο εορτάζων καθόταν ανυποψίαστος στο τραπέζι, χωρίς να γνωρίζει τι επρόκειτο να ακολουθήσει. Ξαφνικά, η κοπέλα εμφανίστηκε κρατώντας την τούρτα και άρχισε να του τραγουδά «Χρόνια Πολλά». Τη στιγμή όμως που την ακούμπησε, τα μαλλιά της πήραν φωτιά, προκαλώντας αναστάτωση.

Ο νεαρός αντέδρασε άμεσα, προσπαθώντας να σβήσει τις φλόγες, οι οποίες ευτυχώς δεν επεκτάθηκαν και κατασβέστηκαν γρήγορα, χωρίς να υπάρξει σοβαρός τραυματισμός.

Η ίδια αντιμετώπισε το περιστατικό με χιούμορ, γράφοντας στα σχόλια του βίντεο που ανάρτησε ότι είναι καλά και πως, ευτυχώς, δεν έμεινε καραφλή.