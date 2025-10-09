Μενού

Στον ανακριτή για κακούργημα ο άντρας που τρύπησε με πιρούνι την έγκυο σύζυγό του

Κατηγορούμενος για κακούργημα ο άντρας που τρύπησε με πιρούνι την έγκυο σύζυγό του.

Αντιμέτωπος με το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία θα οδηγηθεί στον ανακριτή ο άντρας που τραυμάτισε σοβαρά στο πρόσωπο την έγκυο σύζυγό του με αιχμηρό αντικείμενο.σε περιοχή της Αττικής.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σε βάρος του δράστη εκδόθηκε ήδη από χθες ένταλμα σύλληψης το οποίο εκτελέστηκε σήμερα.

Ο κατηγορούμενος, με καταγωγή από τη Γεωργία, όπως και η σύζυγός του, φαίνεται να χτύπησε το θύμα πιθανότατα με πιρούνι προκαλώντας πολλαπλά σοβαρά τραύματα.

