Στον ανακριτή σήμερα ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα»: Απολογία με ογκώδη δικογραφία και βαριές αποκαλύψεις

Ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» αναμένεται σήμερα, Τετάρτη (18/02), να παρουσιαστεί ενώπιον του ανακριτή για να δώσει εξηγήσεις σχετικά με τη φονική έκρηξη που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες μητέρες.

Την ίδια στιγμή, οι συνεχείς αποκαλύψεις για σοβαρές ελλείψεις στα μέτρα ασφαλείας προκαλούν έντονη κοινωνική αντίδραση, ενώ οι εκτεταμένοι έλεγχοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας οδηγούν στο κλείσιμο και άλλων εγκαταστάσεων της εταιρείας.

Τι θα περιλαμβάνει η δικογραφία

Η δικογραφία περιλαμβάνει καταθέσεις που καταδεικνύουν πλήρη αδιαφορία για τα συστήματα ασφαλείας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο ιδιοκτήτης θα χρειαστεί να καταθέσει πλήρη φάκελο με πιστοποιημένες άδειες δεξαμενών και όλων των εγγράφων πυρασφάλειας στην Αποκεντρωμένη Δίκοικηση και για την δεύτερη μονάδα στο Πετροπόρο.

Συγκεκριμένα η δικογραφία περιλαμβάνει αναφορές για:

Αγνοημένοι συναγερμοί: Καταγράφεται μαρτυρία για συναγερμό που ηχούσε επαναλαμβανόμενα σε φούρνο της γραμμής παραγωγής βρώμης κατά την τελευταία εβδομάδα. Ο υπεύθυνος βάρδιας φέρεται να απενεργοποιούσε το σύστημα, θεωρώντας ότι πρόκειται για «λάθος μήνυμα». Μένει να εξεταστεί αν όντως ήταν λάθος μήνυμα ή όχι.

Ενημέρωση διοίκησης: Προϊστάμενοι όλων των βαρδιών καταθέτουν ότι είχαν μεταφέρει στη διοίκηση τα παράπονα για την ανυπόφορη οσμή, λαμβάνοντας την οδηγία να ρίξουν καθαριστικά στην αποχέτευση, επιμένοντας στο σενάριο της δυσοσμίας από τους υπονόμους.

Κρίσιμες ώρες πριν την έκρηξη: Μαρτυρία εργαζομένου αναφέρει ότι η δυσοσμία ήταν έντονη ακόμη και λίγες ώρες πριν το μοιραίο ξημέρωμα της Δευτέρας, χωρίς ωστόσο να ληφθεί κανένα προληπτικό μέτρο.

Παράλληλα, οι εμπειρογνώμονες που ορίστηκαν από την Εισαγγελία εντοπίζουν σοβαρές παραλείψεις στην υπογειοποίηση των σωληνώσεων και σε άλλα ζωτικής σημασίας συστήματα ασφαλείας της βιομηχανίας μπισκότων.

Η υπερασπιστική γραμμή

Μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε για να προετοιμάσει το απολογητικό του υπόμνημα, ο ιδιοκτήτης αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστικό μέγαρο στις 13:00.

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, αναφέρουν ότι η υπεράσπισή του θα επιχειρήσει να μεταφέρει την ευθύνη σε τεχνικούς συμβούλους, μηχανικούς και όσους είχαν αναλάβει τις αυτοψίες και τις μελέτες, υποστηρίζοντας ότι κανείς δεν είχε εντοπίσει τη διαρροή που οδήγησε στην τραγωδία.

Από την άλλη πλευρά, ο δικηγόρος των οικογενειών των θυμάτων, Χρήστος Πατούνας, κάνει λόγο για «καταλυτικά στοιχεία» μέσα σε μια δικογραφία που ξεπερνά τις 1.500 σελίδες, υποστηρίζοντας ότι ο ιδιοκτήτης «γνώριζε τα πάντα».

Η μαρτυρία που αλλάζει τα δεδομένα

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην κατάθεση ενός υδραυλικού από τα Τρίκαλα, ο οποίος περιγράφει μια εικόνα πλήρους αδιαφορίας για τους κανόνες ασφαλείας.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να έχει καταθέσει, του ζητήθηκε να συνδέσει δεξαμενή προπανίου 5.000 λίτρων με το κτίριο μέσω ενός απλού πλαστικού σωλήνα τοποθετημένου σε χαντάκι.

Όταν πρότεινε την ενίσχυση του αγωγού με μπετόν και τη δημιουργία φρεατίου ελέγχου, ο ιδιοκτήτης φέρεται να απάντησε: «Εγώ είμαι το αφεντικό… βάλε τον σωλήνα και είμαι εγώ υπεύθυνος».

Φωτογραφίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία δείχνουν τον σωλήνα στο υπόγειο να είναι διαβρωμένος και εκτεθειμένος, χωρίς καμία στεγανοποίηση ή προστασία.