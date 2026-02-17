Καταθέσεις - «φωτιά» για την έκρηξη στη Βιολάντα: Τι θα επικαλεστεί ο ιδιοκτήτης στην απολογία του

Καταθέσεις με σοβαρές καταγγελίες περιλαμβάνονται στη δικογραφία για την έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, όπου έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες.

Μαρτυρίες εργαζομένων κάνουν λόγο για έντονη μυρωδιά από διαρροή στις σωληνώσεις, τόσο δυνατή που, όπως περιγράφουν, προκαλούσε δάκρυα στα μάτια και τους ανάγκαζε να καλύπτουν τη μύτη τους με τα ρούχα τους. Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχουν τεθεί και τα άλλα δύο εργοστάσια της επιχείρησης στην περιοχή, με το ένα να έχει ήδη αναστείλει τη λειτουργία του για λόγους ασφαλείας.

Βίντεο που έφερε στο φως το ΕΡΤnews καταγράφει τις πρώτες ώρες μετά την έκρηξη, με τις φλόγες να καίνε στο εσωτερικό της κατεστραμμένης πτέρυγας και μηχανήματα έργου να απομακρύνουν συντρίμμια, προκειμένου να προχωρήσουν οι έρευνες. Οι έρευνες διακόπηκαν για περίπου μία εβδομάδα, καθώς η συγκέντρωση προπανίου στο έδαφος θεωρήθηκε ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Περίπου δέκα ημέρες μετά το δυστύχημα, στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού εντόπισαν τον φθαρμένο σωλήνα από τον οποίο φέρεται να προκλήθηκε η διαρροή.

Εργαζόμενοι αναφέρουν ότι η έντονη οσμή αερίου ήταν αισθητή τις τελευταίες 15 ημέρες πριν από την έκρηξη, κυρίως στις τουαλέτες και στη λάντζα του κτηρίου 2. Σύμφωνα με καταθέσεις, η μυρωδιά δεν έμοιαζε με υπόνομο, αλλά ούτε και με καθαρή οσμή αερίου.

Η κατάθεση του υδραυλικού

Υδραυλικός του εργοστασίου φέρεται να κατέθεσε ότι είχε ενημερώσει τόσο τον υπεύθυνο παραγωγής όσο και τον ιδιοκτήτη για τη δυσοσμία. Όπως υποστήριξε, ειδικός που κλήθηκε να ελέγξει την εγκατάσταση δεν εντόπισε τότε παρουσία υγραερίου και του είχε ζητηθεί να αποδίδει τη μυρωδιά σε βόθρους «μέχρι να διαπιστωθεί τι έχει συμβεί».

Ο ίδιος εργαζόμενος φέρεται ακόμη να ανέφερε ότι πριν από οκτώ χρόνια του είχε ανατεθεί η εγκατάσταση νέας γραμμής προπανίου, παρότι, όπως σημείωσε, δεν διέθετε την απαιτούμενη άδεια εγκαταστάτη αερίου.

Από την πλευρά του, εργαζόμενος που εκτελούσε χρέη ηλεκτρολόγου υποστήριξε ότι ο σπινθήρας που πυροδότησε την έκρηξη θα μπορούσε να προκληθεί κατά την ενεργοποίηση ρελέ φορτίου, επισημαίνοντας ότι ο εξοπλισμός δεν ήταν αντιεκρηκτικού τύπου.

Οι μαρτυρίες για την οσμή

Σύμφωνα με τις περισσότερες μαρτυρίες, η έντονη οσμή υπήρχε επί μήνες, χωρίς να ληφθούν, όπως καταγγέλλεται, τα απαραίτητα μέτρα.

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης εμφανίστηκε ενώπιον του ανακριτή στα Τρίκαλα και έλαβε 24ωρη προθεσμία για να απολογηθεί, ενώ εργαζόμενοι συγκεντρώθηκαν έξω από τα δικαστήρια σε ένδειξη συμπαράστασης. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία του αναμένεται να επικαλεστεί ευθύνες σε όσους υπέγραφαν τα σχετικά έγγραφα και διενεργούσαν ελέγχους χωρίς να εντοπίσουν τη διαρροή.

Παράλληλα, κλιμάκια της Πυροσβεστικής και της Περιφέρειας Θεσσαλίας προχώρησαν σε ελέγχους σε όλες τις μονάδες της εταιρείας. Η δεύτερη εγκατάσταση στο Πετροπόρο σφραγίστηκε, καθώς διαπιστώθηκε έλλειψη επικαιροποιημένων πιστοποιητικών για δεξαμενές και πυροπροστασία, γεγονός που κρίθηκε ως άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων.

Έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν και στο τρίτο εργοστάσιο της εταιρείας στο Μακρυχώρι Λάρισας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρούνται οι προβλεπόμενοι κανόνες ασφαλείας.

Τι θα επικαλεστεί ο ιδιοκτήτης στην απολογία του

Ευθύνες σε τρίτα πρόσωπα που υπέγραφαν τα σχετικά έγγραφα αναμένεται να αποδώσει ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου κατά την απολογία του.

Ο επιχειρηματίας εμφανίστηκε ενώπιον του ανακριτή και ζήτησε, λαμβάνοντάς την, 24ωρη προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την υπερασπιστική του γραμμή. Έξω από τα δικαστήρια στα Τρίκαλα συγκεντρώθηκαν εργαζόμενοι της εταιρείας, εκφράζοντας τη στήριξή τους προς το πρόσωπό του.

Την ίδια ώρα, κλιμάκια της Πυροσβεστικής και της Περιφέρειας προχωρούσαν σε εκτεταμένους ελέγχους σε όλες τις παραγωγικές μονάδες της επιχείρησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συνήγοροι υπεράσπισης ζήτησαν την ολιγοήμερη προθεσμία ώστε να συντάξουν το απολογητικό υπόμνημα, με βασικό άξονα τη μεταφορά ευθυνών σε όσους υπέγραφαν τοπογραφικά διαγράμματα, διενεργούσαν αυτοψίες και εκτελούσαν έργα χωρίς, όπως υποστηρίζεται, να εντοπίσουν τη διαρροή.

Παράλληλα, η δεύτερη μονάδα της εταιρείας στο Πετροπόρο σφραγίστηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, καθώς διαπιστώθηκε έλλειψη επικαιροποιημένων πιστοποιητικών ελέγχου δεξαμενών και πυροπροστασίας, στοιχείο που κρίθηκε ότι συνιστά άμεσο κίνδυνο για την ασφάλεια των εργαζομένων.

Όπως μετέδωσε το ΕΡΤnews, στελέχη της Πυροσβεστικής βρέθηκαν το πρωί και στο τρίτο εργοστάσιο της εταιρείας, στο Μακρυχώρι Λάρισας, προκειμένου να διαπιστώσουν αν τηρούνται οι προβλεπόμενοι κανόνες ασφαλείας.