Στον τόπο που αγάπησε όσο κανέναν άλλον: Ποιος έχει σήμερα τη φάρμα που έφτιαξε ο Βασίλης Καρράς

Εξερευνώντας το Κοκκινοχώρι Καβάλας, η ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» βρέθηκε στη φάρμα που άνηκε στο Βασίλη Καρρά και μίλησε με κατοίκους της περιοχής για τον τραγουδιστή.

Το «ησυχαστήριο» του Βασίλη Καρρά βρίσκεται στην Καβάλα, στο χωριό Κοκκινοχώρι από όπου κατάγεται και αποτέλεσε καταφύγιο για εκείνον. Η φάρμα του αποτέλεσε χώρο στον οποίο περνούσε χρόνο κοντά στη φύση και στους ανθρώπους του.

Ο θάνατος του Βασίλη Καρρά το 2023 συγκλόνισε το πανελλήνιο καθώς ήταν ένας πολυαγαπημένος καλλιτέχνης και γνωστός για το φιλανθρωπικό του έργο.

Οι κάτοικοι του χωριού έχουν να λένε για εκείνον μόνο τα καλύτερα λόγια, μιλώντας για έναν άνθρωπο γενναιόδωρο και απλό που αγαπούσε πολύ το χωριό του.

«Βοηθούσε τους πάντες ακόμα και να μην τους ήξερε, ήταν πολύ πονόψυχος, αγαπούσε πολύ τον τόπο και ενδιαφερόταν πάρα πολύ για το χωριό. Ό,τι βλέπεται μέσα στο χωριό ήταν δικό του δημιούργημα», είπε κάτοικος του Κοκκινοχωρίου στην εκπομπή.

«Ο Βασίλης ζούσε και ανέπνεε μόνο για το χωριό» είπε άλλος.

Το έργο του στο χωριό ήταν μεγάλο και η προσφορά του τεράστιας σημασίας για τους κατοίκους: «Είχε φτιάξει πλατεία με το όνομα του. Εκεί παίζουν τα μικρά παιδιά» ανέφερε κάτοικος.

Τι απέγινε η φάρμα του Βασίλη Καρρά

Η φάρμα του αποτέλεσε ένα από τα έργα του, στο οποίο ερχόταν για να απολαύσει στιγμές χαλάρωσης στον τόπο του.

«Έβαλε μέσα ζώα, έβαλε ζαρκάδια και ελάφια. Είχε τις αντίκες του, το σπιτάκι του», ανέφερε ένας κάτοικος. «Όταν ερχόταν στην φάρμα ο Βασίλης για να ξεκουραστεί ερχόντουσαν αρκετοί καλλιτέχνες και επιχειρηματίες. Μαζευόμασταν και εμείς. Υπήρχε μια χαρά στο χωριό όταν ερχόταν γέμιζε ο τόπος αυτοκίνητα και κόσμο», είπε άλλος.

Στον αέρα της εκπομπής εμφανίστηκε και ο φίλος του Βασίλη Καρρά, Νικόλαος Κουντουξιάδης, ο οποίος ήταν συγκινημένος:

«Ο Βασίλης για μένα είναι φίλος, είναι τα πάντα για μένα μέχρι να πεθάνω και εγώ», είπε.

Όπως ανέφερε κάτοικος του χωριού πλέον αποτελεί ιδιοκτησία μεγαλογαιοκτήμονα.

Παρά το γεγονός ότι η φάρμα όσο ήταν εν ζωή ο Βασίλης Καρράς ήταν ανοιχτή για όλους σήμερα 2 χρόνια μετά τον θάνατο του, η φάρμα παραμένει κλειστή και δεν δέχεται επισκέψεις.