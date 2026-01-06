Στους δρόμους, αλλά όχι για delivery οι διανομείς του Βόλου: Διεκδικούν βαρέα και ασφαλή εργασία

Στην συμβολή των οδών Ιάσονος και Φιλελλήνων συγκεντρώθηκαν σήμερα οι διανομείς που εργάζονται για δημοφιλείς πλατφόρμες στον Βόλο, καθώς συμμετέχουν στην 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση του Σωματείου Διανομέων – Ταχυμεταφορέων.

«Δεν πάει άλλο, ο κόμπος έφτασε στο χτένι» , δήλωσε στο gegonota ο κ. Νίκος Στούκας, Πρόεδρος Σωματείου Διανομέων-Ταχυμεταφορέων Βόλου. «Οι διανομείς δεν έχουν να αντιμετωπίσουν μόνο τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, το κυκλοφοριακό, την κατάσταση των δρόμων τα αδέσποτα για να βγάλουν το μεροκάματο».

Οι πλατφόρμες διανομής, έχοντας συγκεντρώσει τη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων του κλάδου, προβαίνουν διαρκώς σε απολύσεις, μειώσεις αμοιβών και άλλες καταχρηστικές πρακτικές στο πλαίσιο ενός εκτεταμένου σχεδίου αντικατάστασης των εργαζομένων του κλάδου με παράνομους εργολάβους.

Τι διεκδικούν οι διανομείς

Σύμφωνα με τον πρόεδρο , το επάγγελμα του διανομέα, ανέκαθεν άκρως επισφαλές, βρίσκεται υπό καθεστώς διαρκούς απειλής εξαιτίας των συγκεκριμένων πρακτικών.

Ταυτόχρονα η πλήρης αδιαφορία της Πολιτείας για τον κλάδο και η απουσία συγκεκριμένου νομοθετικού πλαισίου προστασίας των εργαζομένων του, εντείνει τους ήδη αυξημένους κινδύνους με αποτέλεσμα δεκάδες συνάδελφοι να έχουν χάσει τη ζωή τους στην άσφαλτο και χιλιάδες να έχουν υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς.

Οι εργαζόμενοι ζήτησαν:

Από τις πλατφόρμες διανομής τη δημιουργία ενός δίκαιου πλαισίου αμοιβών για τους διανομείς υπό καθεστώς freelancing καθώς και την πλήρη αποζημίωσή τους σε περίπτωση ατυχήματος και ασθενείας.

τη δημιουργία ενός δίκαιου πλαισίου αμοιβών για τους διανομείς υπό καθεστώς freelancing καθώς και την πλήρη αποζημίωσή τους σε περίπτωση ατυχήματος και ασθενείας. Από την πολιτεία τη θεσμοθέτηση ενιαίας ειδικότητας για όλους τους εργαζόμενους με δίκυκλο και τη λήψη απαραίτητων μέτρων για την προστασία τους από τους κινδύνους που ενέχει το επάγγελμα.

τη θεσμοθέτηση ενιαίας ειδικότητας για όλους τους εργαζόμενους με δίκυκλο και τη λήψη απαραίτητων μέτρων για την προστασία τους από τους κινδύνους που ενέχει το επάγγελμα. Από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς την αναγνώριση των διανομέων – ταχυμεταφορέων ως επαγγελματιών οδηγών με ταυτόχρονη ένταξη του κλάδου στα βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα και υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, κλαδικών και επιχειρησιακών για το σύνολο των εργαζομένων του κλάδου.

«Ως Σωματείο δηλώνουμε υπεύθυνα ότι ο αγώνας που δίνουμε δεν πρόκειται να σταματήσει μέχρι να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά μας. Δεν θα επιτρέψουμε τον περαιτέρω ευτελισμό του κλάδου και την εξαθλίωση των εργαζομένων του. Καλούμε όλους τους συναδέλφους, μισθωτούς και freelancers, ανεξαρτήτως καθεστώτος εργασίας να συμμετέχουν στην επερχόμενη κινητοποίηση», ανέφερε ο πρόεδρος.