Εντυπωσιακές πτήσεις πραγματοποίησαν τα εναέρια μέσα της Πολεμικής Αεροπορίας, μεταξύ άλλων, κατά την στρατιωτική παρέλαση της 25ης Μαρτίου.

Το Orange Press Agency, κατέγραψε τις σκηνές στο κέντρο της Αθήνας με τα αεροσκάφη να «σκίζουν» τους αιθέρες.

Όπως κάθε χρόνο, πάνω από το χώρο όπου πραγματοποιήθηκε η παρέλαση, πραγματοποιήθηκαν πτήσεις πλήθους μαχητικών αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας καθώς και ελικόπτερα όλων των τύπων.

Παρέλασαν, μεταξύ άλλων, πεζοπόρα τμήματα των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, τμήματα παραγωγικών σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων και φυσικά το σώμα των Ευζώνων. Ωστόσο, την παράσταση «έκλεψαν» τα καινοτόμα τεχνολογικά οπλικά συστήματα που παρουσιάστηκαν φέτος αποτυπώνοντας με σαφή τρόπο τη μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων της πατρίδας μας στη νέα εποχή.