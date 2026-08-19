Στρατός: Νέα δυνατότητα για 9μηνη θητεία και αναβολή χωρίς πιστοποιητικό - Με ποια ΕΣΣΟ ξεκινά

Δυνατότητα 9μηνης θητείας για όσους καταταγούν με την κλάση τους, που θα εφαρμοστεί πρώτη φορά με την ΕΣΣΟ που παρουσιάζεται τέλη Αυγούστου - αρχές Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε ο στρατός.

Παράλληλα, με τον νέο νόμο δίνεται η δυνατότητα χορήγησης αναβολής σε υποψήφιους σπουδαστές χωρίς να απαιτείται να έχει προηγηθεί η εγγραφή σε εκπαιδευτικό ίδρυμα:

Στρατός: Το νέο πλαίσιο της θητείας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟΥΣ ΚΛΑΣΗΣ 2029 (ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 2008)

1. Οι γεννημένοι από 01-01-2008 μέχρι 15-5-2008, που καλούνται για κατάταξη με την αρχική πρόσκληση της κλάσης τους (2026 Γ΄ ΕΣΣΟ), δύνανται, εφόσον καταταχθούν και εκπληρώσουν εξ ολοκλήρου την κύρια στρατιωτική τους υποχρέωση, να απολυθούν μετά τη συμπλήρωση εννέα (9) μηνών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 246 του ν. 5265/2026 (Α΄ 3).

2. Επιπρόσθετα, οι ανωτέρω αναφερόμενοι δύνανται να αιτηθούν τη χορήγηση αναβολής κατάταξης ως υποψήφιοι σπουδαστές Ανώτερης ή Ανώτατης σχολής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 188 του ν. 5265/2026 (Α΄ 3). Για τη χορήγηση της συγκεκριμένης αναβολής δεν απαιτείται να έχει προηγηθεί εγγραφή σε εκπαιδευτικό ίδρυμα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Νομικού Σώματος του ΓΕΕΘΑ, www.stratologia.gr.

3. Η ταυτοποίηση των στοιχείων των αιτούντων γίνεται με χρήση των προσωπικών κωδικών taxisnet. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών για χορήγηση αναβολής κατάταξης ως υποψήφιοι σπουδαστές Ανώτερης ή Ανώτατης σχολής, επιλέγοντας το συγκεκριμένο πεδίο.

4. Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.stratologia.gr και συγκεκριμένα, τη διαδρομή https://www.stratologia.gr/el/entipa για πληροφοριακά έντυπα ή για τυχόν ερωτήματα τις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες ή τα ΚΕΠ.