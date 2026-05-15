Στροφή στην ποιότητα: Ο Μητροπολίτης Άνθιμος μάγεψε την Αλεξανδρούπολη τραγουδώντας «Κεμάλ»

Μια αναπάντεχη στιγμή σημάδεψε τη διοργάνωση RetroAXD 3.0 στην Αλεξανδρούπολη. Ο Μητροπολίτης Άνθιμος, επισκεπτόμενος τον χώρο της έκθεσης, συμμετείχε στη ζωντανή εκπομπή του NRG 98.5 ερμηνεύοντας το εμβληματικό τραγούδι «Κεμάλ».
Η κίνηση αυτή έδωσε έναν διαφορετικό τόνο στη βραδιά, που είναι αφιερωμένη στην ιστορία του ραδιοφώνου. Χωρίς περιττές επισημότητες, ο Σεβασμιώτατος επέλεξε το κλασικό έργο των Χατζιδάκι και Γκάτσου, κερδίζοντας το αυθόρμητο χειροκρότημα των παρευρισκόμενων.
- Η πρώτη της Καρυστιανού, τα γερμανικά εύσημα στον Μητσοτάκη και οι λόγοι της παραίτησης Γκελεστάθη
- Αυτή ήταν η πιο «μίζερη» συμμετοχή μας στην 90s Eurovision
- «Δεν θα μπορούσα να λείπω»: Ο Θανάσης Αυγερινός συμπορεύεται με το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού
- Κοψιάλης: Ανέβασε βίντεο με το σώμα του πριν χάσει κιλά - «Έχω περάσει 17 καλοκαίρια ντροπής»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.