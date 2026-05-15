Στροφή στην ποιότητα: Ο Μητροπολίτης Άνθιμος μάγεψε την Αλεξανδρούπολη τραγουδώντας «Κεμάλ»

Μια αναπάντεχη στιγμή σημάδεψε τη διοργάνωση RetroAXD 3.0 στην Αλεξανδρούπολη. Ο Μητροπολίτης Άνθιμος, επισκεπτόμενος τον χώρο της έκθεσης, συμμετείχε στη ζωντανή εκπομπή του NRG 98.5 ερμηνεύοντας το εμβληματικό τραγούδι «Κεμάλ».



Η κίνηση αυτή έδωσε έναν διαφορετικό τόνο στη βραδιά, που είναι αφιερωμένη στην ιστορία του ραδιοφώνου. Χωρίς περιττές επισημότητες, ο Σεβασμιώτατος επέλεξε το κλασικό έργο των Χατζιδάκι και Γκάτσου, κερδίζοντας το αυθόρμητο χειροκρότημα των παρευρισκόμενων.