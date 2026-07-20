Ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018 στην Ανατολική Αττική, με ανακοίνωσή του θέτει επί τάπητος το ζήτημα της διερεύνησης συγκριμένων ζητημάτων σχετικά με την διαχείριση, την καταγραφη, την ταυτοποίηση και την ταφή των θυμάτων της πυρκαγιάς στο Μάτι, καταθέτωντας αναφορά στον Άρειο Πάγο.

Συγκεκριμένα, λίγες ημέρες πριν την όγδοη επέτειο της τραγωδίας ο Σύλλογος σημειώνει πως κατέθεσε αίτημα διενέργειας ποινικής διερεύνησης στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ζητώντας την διερεύνηση κρίσιμων ζητημάτων.

Συγκεκριμένα, διεκδικούν να διερευνηθούν «στοιχεία σχετικά με χώρο ομαδικής ταφής στο κοιμητήριο Νέας Μάκρης, στον οποίο, σύμφωνα με την αναφορά, έχουν ενταφιαστεί αταυτοποίητα ανθρώπινα υπολείμματα, πιθανά υπολείμματα ήδη ταυτοποιημένων θυμάτων, ζωικά κατάλοιπα και λοιπά αντικείμενα», αλλά και μεταξύ άλλων «η διαχείριση της σορού γυναίκας που εντοπίστηκε στη θάλασσα μετά την πυρκαγιά, μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο Σχιστού και ενταφιάστηκε μετά την πάροδο σημαντικού χρονικού διαστήματος, ώστε να διαπιστωθεί εάν τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης».

Επιπλέον στέκονται ιδιαίτερα στο δικαίωμα των οικογενειών πως τα λείψανα και τα θύματα αντιμετωπίστηκαν με σεβασμό, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Οι οικογένειες όλων των θυμάτων έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν ότι οι οικείοι τους, όπως και όποια ανθρώπινα λείψανα, αντιμετωπίστηκαν με τον σεβασμό που επιβάλλει ο νόμος και ότι κάθε κρίσιμο στοιχείο αξιολογήθηκε.

Η πλήρης διαλεύκανση αποτελεί για εμάς τον ελάχιστο φόρο τιμής που μπορούμε να προσφέρουμε στους νεκρούς. Για την Πολιτεία είναι η ελάχιστη υποχρέωση απέναντι στα θύματα, στις οικογένειές τους και στην ίδια την απονομή της Δικαιοσύνης».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Σύλλογου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018

«Ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018 στην Ανατολική Αττική κατέθεσε σήμερα αναφορά - αίτημα διενέργειας ποινικής διερεύνησης στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ζητώντας την πλήρη διερεύνηση κρίσιμων ζητημάτων που, σύμφωνα με τα στοιχεία που συνοδεύουν την αναφορά, δεν έχουν μέχρι σήμερα αποσαφηνιστεί.

Η αναφορά πρωτοκολλήθηκε και συνοδεύεται από φάκελο επίσημων εγγράφων και λοιπών αποδεικτικών στοιχείων και θέτει υπόψη της Δικαιοσύνης σειρά ζητημάτων που αφορούν τη διαχείριση, την καταγραφή, την ταυτοποίηση και ταφή θυμάτων της πυρκαγιάς της 23ης Ιουλίου 2018 στην Ανατολική Αττική.

Μεταξύ άλλων, ζητείται να διερευνηθούν:

στοιχεία σχετικά με χώρο ομαδικής ταφής στο κοιμητήριο Νέας Μάκρης , στον οποίο, σύμφωνα με την αναφορά, έχουν ενταφιαστεί αταυτοποίητα ανθρώπινα υπολείμματα, πιθανά υπολείμματα ήδη ταυτοποιημένων θυμάτων, ζωικά κατάλοιπα και λοιπά αντικείμενα ανθρώπινων υπολειμμάτων που αναδείχθηκαν κατά την ποινική διαδικασία,

, στον οποίο, σύμφωνα με την αναφορά, έχουν ενταφιαστεί αταυτοποίητα ανθρώπινα υπολείμματα, πιθανά υπολείμματα ήδη ταυτοποιημένων θυμάτων, ζωικά κατάλοιπα και λοιπά αντικείμενα ανθρώπινων υπολειμμάτων που αναδείχθηκαν κατά την ποινική διαδικασία, η διαχείριση της σορού γυναίκας που εντοπίστηκε στη θάλασσα μετά την πυρκαγιά , μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο Σχιστού και ενταφιάστηκε μετά την πάροδο σημαντικού χρονικού διαστήματος, ώστε να διαπιστωθεί εάν τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης,

, μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο Σχιστού και ενταφιάστηκε μετά την πάροδο σημαντικού χρονικού διαστήματος, ώστε να διαπιστωθεί εάν τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης, οι διαδικασίες ταυτοποίησης και παράδοσης σορών , υπό το φως περιστατικών λανθασμένης παράδοσης ανθρώπινων υπολειμμάτων που αναδείχθηκαν κατά την ποινική διαδικασία,

, υπό το φως περιστατικών λανθασμένης παράδοσης ανθρώπινων υπολειμμάτων που αναδείχθηκαν κατά την ποινική διαδικασία, η ύπαρξη και αξιολόγηση ψηφιακών αποδεικτικών μέσων και κάθε άλλου στοιχείου που ενδέχεται να συμβάλει στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η αναφορά ζητεί και τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ή άλλων ευθυνών που ενδεχομένως προκύψουν από την έρευνα, καθώς και τη λήψη όλων των αναγκαίων ανακριτικών και πραγματογνωμοσυνικών ενεργειών κατά την κρίση των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών».

Σε δήλωση της η πρόεδρος του Συλλόγου, Αναγνώστου Κάλλι, τονίζει :

«Με την αναφορά που καταθέτουμε ζητούμε να διερευνηθούν πλήρως πραγματικά περιστατικά και στοιχεία που, κατά την άποψή μας, επιβάλλουν περαιτέρω έλεγχο. Οι οικογένειες όλων των θυμάτων έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν ότι οι οικείοι τους, όπως και όποια ανθρώπινα λείψανα, αντιμετωπίστηκαν με τον σεβασμό που επιβάλλει ο νόμος και ότι κάθε κρίσιμο στοιχείο αξιολογήθηκε.

Η πλήρης διαλεύκανση αποτελεί για εμάς τον ελάχιστο φόρο τιμής που μπορούμε να προσφέρουμε στους νεκρούς. Για την Πολιτεία είναι η ελάχιστη υποχρέωση απέναντι στα θύματα, στις οικογένειές τους και στην ίδια την απονομή της Δικαιοσύνης».