Συγκεντρώσεις για την μνήμη του Γρηγορόπουλου: Πώς θα κινηθούν οι Αθηναίοι στις 6/12

Το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, η Αθήνα θα βρεθεί στο επίκεντρο μνήμης και κινητοποιήσεων για τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο, με συγκεντρώσεις και πορείες στο κέντρο της πόλης.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Τροχαία
Κλειστοί δρόμοι από την Τροχαία | Intime
Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο κέντρο της Αθήνας το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, λόγω των συγκεντρώσεων και πορειών που έχουν εξαγγελθεί στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οι περιορισμοί θα εφαρμοστούν σταδιακά κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ανάλογα με την κίνηση στους δρόμους.

Η Τροχαία Αττικής έχει καταρτίσει σχέδιο για την ομαλή κυκλοφορία στην ευρύτερη περιοχή, ενώ καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση κοντά στους χώρους των εκδηλώσεων.

Στόχος των μέτρων είναι η αποφυγή πρόσθετων προβλημάτων και η διευκόλυνση όσων κινούνται στο κέντρο της πρωτεύουσας.

