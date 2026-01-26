Συγκεντρώσεις και 24ωρη απεργία στα Τρίκαλα μετά το πολύνεκρο εργατικό δυστύχημα στο «Βιολάντα»

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιεί σήμερα στις 6 μ.μ. στην πλατεία Ρήγα Φεραίου το το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων και προκήρυξε 24ωρη απεργία αύριο Τρίτη.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του, «οι κινητοποιήσεις γίνονται για να καταδικάσουν και να καταγγείλουν στους εργαζόμενους και τον τρικαλινό λαό το εργοδοτικό έγκλημα με 4 νεκρές εργάτριες (και μια αγνοούμενη μέχρι στιγμής) στη βιομηχανία ''Βιολάντα''.

Δυστυχώς οι μόνιμες παρεμβάσεις μας όλο το προηγούμενο διάστημα για μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς και στη συγκεκριμένη επιχείρηση, δεν εισακούονται γιατί προφανώς η εργοδοσία τα αντιμετωπίζει ως κόστος, με αποτέλεσμα να μεγαλώνει ο κατάλογος των νεκρών και σακατεμένων εργατών στην προσπάθειά τους να βγάλουν το μεροκάματο», σημειώνει.

Το σωματείο καλεί όλους τους εργαζόμενους και τον λαό «να συμμετάσχει στην απεργία και στις συγκεντρώσεις με απαίτηση να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του εγκλήματος, να αποδοθούν ευθύνες και να δοθεί το μήνυμα σε εργοδοσία και κυβέρνηση ότι πρέπει να παίρνονται όλα τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων.

Να μην αντιμετωπίζονται ως αναλώσιμοι αλλά ως άνθρωποι και εργαζόμενοι με δικαιώματα, με πρώτο αυτό: Να γυρίζουν στο σπίτι τους ζωντανοί και ακέραιοι».