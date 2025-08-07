Συγκέντρωση τεχνικών στο υπουργείο Εργασίας για τον αδικοχαμένο ηχολήπτη του Αργυρού

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εργασίας, για το εργατικό δυστύχημα του τεχνικού ηχολήπτη στη συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού, που συνέβη το Σάββατο 2 Αυγούστου. Ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Υφυπουργό Εργασίας, Κώστα Καραγκούνη, παρουσία υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου.

Στη συνάντηση, από πλευράς των εργαζομένων, παρευρέθηκαν ο Κωνσταντίνος Κεχαγιόγλου, Πρόεδρος της Π.Ο.Θ.Α., ο Τάσος Κατοπόδης, Γενικός Γραμματέας της Π.Ο.Θ.Α., ο Παναγιώτης Τσεβρένης, Πρόεδρος του Σωματείου Τεχνικών Απασχολούμενων σε Ζωντανές Οπτικοακουστικές Εκδηλώσεις (Σ.Τ.Α.Ζ.Ο.Ε.) και ο Νίκος Φωτόπουλος, Γενικός Γραμματέας της Γ.Σ.Ε.Ε..

Ο ηχολήπτης Γιάννης Αρτόπουλος, έχασε τη ζωή του οδηγώντας από την Κατερίνη προς την Πρέβεζα, ακολουθώντας το ασφυκτικό πρόγραμμα της περιοδείας στην οποία δούλευε.

Διαβάστε επίσης: Κωνσταντίνος Αργυρός: Ποιος ήταν ο Γιάννης Αρτόπουλος, ο συνεργάτης του καλλιτέχνη που σκοτώθηκε



Όπως τονίζει η ανακοίνωση του ΣΤΑΖΟΕ: «Ήταν ένα εργατικό δυστύχημα, μία προδιαγεγραμμένη τραγωδία, αφού όλοι γνωρίζουμε τις συνθήκες ακραίας κόπωσης στις οποίες δουλεύουν οι τεχνικοί στα θέατρα και τις ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις, ενώ τις περισσότερες φορές αναγκάζονται να οδηγήσουν οι ίδιοι εκατοντάδες χιλιόμετρα από την μία παράσταση στην άλλη, με ελάχιστο ύπνο.

Στη συνάντηση αναπτύξαμε πλήρως τόσο τις άθλιες συνθήκες κάτω από τις οποίες αναγκαζόμαστε να εργαζόμαστε και οι οποίες είναι μια διαρκής κατάσταση στις ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις, ιδίως κατά την θερινή περίοδο, όσο και για το ωράριο, που ξεπερνά τις 20 ώρες, χωρίς να τηρείται το υποχρεωτικό 11ωρο ξεκούρασης. Τα ωράρια είναι εξαντλητικά, χωρίς ρεπό πολλές φορές και με μηδαμινή ξεκούραση, με την απαίτηση να βγει η δουλειά.

Κινητοποίηση για τον ηχολήπτη του Κωνσταντίνου Αργυρού | ΣΤΑΖΟΕ

Αναλύσαμε επίσης ότι ο κατακερματισμός των εργασιακών σχέσεων, οδηγεί πολλές φορές στο να μετατρέπονται οι μισθωτές υπηρεσίες των εργαζόμενων σε υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών με μπλοκάκι, για να αποκρύπτεται η μισθωτή εργασία και να αποφεύγονται οι έλεγχοι. Όλα αυτά, καταστρατηγούν το Άρθρο 111 του Νόμου 5039, που προβλέπει ότι οι εργασιακές σχέσεις κατά την πρόβα και την προετοιμασία όλων των ειδικοτήτων θεάματος υπάγονται σε εξαρτημένη εργασία. Τονίστηκε επομένως το πρόβλημα της μη καταγραφής των ωρών εργασίας και άρα της αποποίησης ευθύνης σε περίπτωση ατυχήματος από τον εργοδότη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ερωτηθήκαμε αν τα σωματεία μας έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία για σύναψη Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Εξηγήσαμε ότι έχει ξεκινήσει με πρωτοβουλία των σωματείων των τεχνικών στα θέατρα και τις οπτικοακουστικές εκδηλώσεις, διαδικασία δημοσίου διαλόγου με τους εργοδότες (ιδιώτες παραγωγούς και μεγάλους πολιτιστικούς οργανισμούς) μέσω του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.), ακριβώς ώστε να επαναξιολογήσουμε και να ενισχύσουμε το πλαίσιο ασφάλειας και υγείας της εργασίας στους χώρους θεάματος.

Γνωρίζουμε ήδη εδώ και χρόνια όλα τα κενά στα μέτρα προστασίας και ασφάλειας των εργαζόμενων, καθώς και τις βεβαρυμμένες συνθήκες εργασίας. Παρά τις δεκάδες επιστολές και κινητοποιήσεις μας που κρούουν τον κώδωνα κίνδυνου προς τα συναρμόδια Υπουργεία για τα θέματα αυτά, έχουμε μετρήσει δεκάδες εργατικά ατυχήματα αυτή τη χρονιά, πολλά εκ των οποίων σοβαρά ή και θανατηφόρα.

Στον δρόμο το Σωματείο Τεχνικών για τον αδικοχαμένο συνάδελφό τους | ΣΤΑΖΟΕ

Επίσης εκφράσαμε την έντονη ανησυχία μας για την συστηματική παραβίαση των ωραρίων, που έχει σαν αποτέλεσμα την παράνομη επιμήκυνση της εργασίας πέραν των νόμιμων ορίων. Αν λοιπόν αυτά συμβαίνουν σήμερα με κατοχυρωμένη την 8ωρη καθημερινή εργασία, η κατάσταση θα επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο σε συνδυασμό με την ασυδοσία της εργοδοσίας και την πρόθεση της κυβέρνησης να θεσμοθετήσει, όπως έχει ανακοινώσει, το 13ωρο.

Ζητήσαμε από το Υπουργείο Εργασίας την λήψη μέτρων για την προώθηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων για τη σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας στον κλάδο μας. Επισημάναμε τη δυστοκία της εργοδοτικής πλευράς στην προσέλευση στις διαπραγματεύσεις μαζί μας και ζητήσαμε την θεσμοθέτηση μέτρων υποχρεωτικότητας της συμμέτοχης στο δημόσιο διάλογο.

Κινητοποίηση για τον ηχολήπτη του Αργυρού | ΣΤΑΖΟΕ

Θετική αποτελεί η δέσμευση του κ. Υφυπουργού και μένει να διαπιστωθεί, ότι οι έλεγχοι στους χώρους θεάματος και ακροάματος θα εντατικοποιηθούν το επόμενο διάστημα σε όλη την Ελλάδα με στόχο την εφαρμογή τόσο της εργατικής, ασφαλιστικής νομοθεσίας όσο και των ζητημάτων υγείας και ασφάλειας της εργασίας. Ο κ. Υφυπουργός δεσμεύτηκε επίσης ότι θα υπάρχει ανοικτή επικοινωνία με τους συνδικαλιστικούς φορείς και θα συναντηθούμε εκ νέου με στόχο την αξιολόγηση των ελέγχων και την εξαγωγή συμπερασμάτων».



