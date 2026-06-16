Συγκινεί η μικρή Βικτόρια που χόρεψε στο πιάνο του Μετρό Συντάγματος - Το εκπληκτικό βίντεο

Μια ακόμη ξεχωριστή στιγμή χάρισε το δημόσιο πιάνο στον σταθμό του Μετρό Συντάγματος, το οποίο τους τελευταίους μήνες έχει εξελιχθεί σε σημείο συνάντησης μουσικών και επιβατών, μετατρέποντας την καθημερινή μετακίνηση σε μια μικρή πολιτιστική εμπειρία.

Μικροί και μεγάλοι, ερασιτέχνες και επαγγελματίες μουσικοί, κάθονται καθημερινά στο πιάνο που έχει τοποθετηθεί στον πιο πολυσύχναστο σταθμό της Αθήνας, γεμίζοντας τον χώρο με μελωδίες. Σύμφωνα με τη διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας της ΣΤΑΣΥ, Κατερίνα Μπούκη, περίπου 100 άνθρωποι παίζουν καθημερινά στο πιάνο, ανταποκρινόμενοι με ενθουσιασμό στην πρωτοβουλία.

Αυτή τη φορά, ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου καταγράφει μια ιδιαίτερα τρυφερή στιγμή. Ενώ μια νεαρή πιανίστα ερμήνευε μουσικά κομμάτια, ένα μικρό κορίτσι την πλησίασε και της ζήτησε να χορέψει στον ρυθμό της μουσικής. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η μικρή άρχισε να χορεύει μπροστά στο πιάνο, κερδίζοντας τα χαμόγελα και το ενδιαφέρον των περαστικών.

Η πιανίστα ανάρτησε το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας: «Ως πιανίστα, το καλύτερο συναίσθημα είναι να βλέπω το κοινό να αλληλεπιδρά με τη μουσική μου. Το κοριτσάκι ήρθε και μου ζήτησε να χορέψει όσο έπαιζα. Αν το βλέπεις αυτό, ήσουν υπέροχη. Γεμίστε την Αθήνα με πιάνο σε κάθε γωνιά. Γεμίστε τη με μουσική».

Η ιστορία είχε και συνέχεια, καθώς η μικρή χορεύτρια είδε την ανάρτηση και απάντησε στα σχόλια: «Γεια σας, είμαι η Βικτόρια, το κορίτσι που χορεύει. Συγχαρητήρια για το ταλέντο σου στο πιάνο, μια αληθινή καλλιτέχνιδα. Ελπίζω να σε ξαναδώ στις συναυλίες σου».