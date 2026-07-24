Συγκινεί ο Μπιμπίλας για τη Χρύσα Σπηλιώτη που χάθηκε στο Μάτι: «Ξεκινήσαμε με όνειρα παρέα»

Τη μνήμη της καλής του φίλης Χρύσας Σπηλιώτη τίμησε ο Σπύρος Μπιμπίλας με μια ανάρτηση, ανήμερα των 8 χρόνων από τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι όπου η ηθοποιός έχασε τη ζωή της μαζί με τον σύζυγό της, Δημήτρη Τουρναβίτη.

Το ζευγάρι παραθέριζε στην εξοχική του κατοικία στην περιοχή όταν ξέσπασε η πυρκαγιά του 2018 που κόστισε τη ζωή συνολικά σε 104 ανθρώπους.

Όπως εξήγησε ο Σπύρος Μπιμπίλας, η ηθοποιός και συγγραφέας ήταν μία από τις καλύτερές του φίλες και κάθε χρόνο, σε αυτή τη «μαύρη» επέτειο η σκέψη του είναι σε εκείνη.

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Ο Σπύρος Μπιμπίλας δημοσίευσε στο Instagram μία παλιά φωτογραφία του με τη Χρύσα Σπηλιώτη αναγράφοντας:

«8 χρόνια από την φονική πυρκαγιά στο Μάτι. Εκεί χάθηκαν ανθρώπινες ζωές, ζώα, περιουσίες, το περιβάλλον... Οι νεκροί, οι εγκαυματίες και οι ψυχικά ταλαιπωρημένοι και πληγωμένοι για πάντα ζητούν δικαίωση...

Εκεί χαθηκε μια από τις καλύτερες φίλες μου, η σπουδαία ηθοποιός και συγγραφέας Χρύσα Σπηλιώτη, που ξεκινήσαμε με όνειρα παρέα, μαζί με τον σύζυγό της... Πάντα θα σε θυμόμαστε αγαπημένη μου... Πάντα θα σ' αγαπάμε...».



