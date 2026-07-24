Σύνταγμα: Οι πληγέντες από τη φωτιά στο Μάτι στο μνημείο των Τεμπών

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν τα μεσάνυχτα της Πέμπτης μπροστά στη Βουλή, όταν στο μνημείο για τα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών ήρθαν άνθρωποι από το Μάτι, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των επετειακών εκδηλώσεων στην ανατολική Αττική.

Λίγα κεράκια, που σχημάτιζαν την ημερομηνία 23-7-18, τη «μαύρη» εκείνη Δευτέρα του Ιουλίου του 2018, προμήνυαν ότι κάτι διαφορετικό συνέβαινε στο Σύνταγμα. «Ο χώρος εδώ είναι για τον κάθε πολίτη που έχει υποστεί κρατικό έγκλημα» είπε μια γυναίκα από την ομάδα «Μέχρι Τέλους», που συντηρεί και φροντίζει το μνημείο για τα Τέμπη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του orange press agency, λίγα λεπτά αργότερα, το κλίμα φορτίστηκε περαιτέρω, καθώς άπαντες σχημάτισαν μια μεγάλη αγκαλιά και -όπως ακριβώς κάνουν με τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών- απηύθυναν προσκλητήριο με τα ονόματα όλων των νεκρών στο Μάτι. Στο τέλος, σχημάτισαν ένα «πηγαδάκι», και συζήτησαν για την έκβαση της δίκης για το Μάτι, με τους περισσότερους να υποστηρίζουν ότι δεν αποδόθηκε δικαιοσύνη.

Στο σημείο βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Πάνος Ρούτσι, ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η Νατάσσα Μαρινάκου -μητέρα του Ιάσονα Λαλαούνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο έξω από τη Βουλή και άλλοι.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, στο Μάτι, είχε δώσει το «παρών» ο Αναστάσης Μπερέτας, πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Πληγέντων Μάνδρας 2017.

