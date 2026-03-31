Συγκινητική επίσκεψη των κατοίκων της Κοινότητας Ποντοηράκλειας στον Δήμαρχο Πύλου-Νέστορος Παναγιώτη Καρβέλα

Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο της αδελφοποίησης με την Κοινότητα Βασιλιτσίου, επιβεβαιώνοντας τους ισχυρούς δεσμούς φιλίας, συνεργασίας και ιστορικής μνήμης που συνδέουν τις δύο κοινότητες εδώ και δεκαετίες.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων μεταξύ του Δημάρχου και των εκπροσώπων του Δήμου Παιονίας και της Κοινότητας Ποντοηράκλειας, μεταξύ των οποίων ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Παιονίας, κ. Ευστάθιος Αβραμίδης, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ποντοηράκλειας, κ. Χαράλαμπος Παυλίδης, η Πρόεδρος του Ποντιακού Συλλόγου Ποντοηράκλειας «Διγενής Ακρίτας», κα Δέσποινα Φρονημοπούλου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο χοροδιδάσκαλος κ. Παύλος Τσιλογλανίδης, καθώς και ιδιαίτερη τιμητική αναφορά στον κ. Νίκο Σιάννα, αρθρογράφο και τοπικό συγγραφέα, ο οποίος συμμετείχε στην αντιπροσωπεία.

Παράλληλα, τις θερμές ευχές του Δημάρχου Παιονίας, κ. Κωνσταντίνου Σιωνίδη, μετέφερε ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Παιονίας, κ. Ευστάθιος Αβραμίδης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνέχισης τέτοιων δράσεων που ενισχύουν την ενότητα και τη συνεργασία μεταξύ των τοπικών κοινωνιών.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη βαθιά ιστορική σχέση των δύο κοινοτήτων, η οποία ανάγεται στο 1922, όταν οι πρόγονοι των κατοίκων της Ποντοηράκλειας φιλοξενήθηκαν στο Βασιλίτσι, βρίσκοντας στήριξη και αλληλεγγύη. Η μνήμη αυτής της φιλοξενίας παραμένει ζωντανή έως σήμερα και αποτελεί θεμέλιο της αδελφοποίησης.

Ο Δήμαρχος Πύλου – Νέστορος, κ. Παναγιώτης Καρβέλας, ανέφερε σε δήλωσή του:

«Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση υποδεχθήκαμε τους κατοίκους της Ποντοηράκλειας, μαζί με τους εκπροσώπους του Δήμου Παιονίας και του Ποντιακού Συλλόγου Ποντοηράκλειας «Διγενής Ακρίτας», τιμώντας μια ιστορική σχέση που στηρίζεται στην ευγνωμοσύνη, την αλληλεγγύη και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η διατήρηση της ιστορικής μνήμης δεν αποτελεί μόνο χρέος προς το παρελθόν, αλλά και πολύτιμη παρακαταθήκη για το μέλλον.

Η επίσκεψή τους στον Δήμο μας επιβεβαιώνει ότι οι δεσμοί που γεννήθηκαν μέσα από δύσκολες στιγμές παραμένουν ζωντανοί, ισχυροί και ουσιαστικοί. Ως Δήμος Πύλου – Νέστορος, επιθυμούμε και δεσμευόμαστε να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τη συνεργασία μας, όχι μόνο σε επίπεδο κοινοτήτων, αλλά πλέον και σε επίπεδο δήμων. Στόχος μας είναι να ανοίξουμε νέους δρόμους επικοινωνίας, πολιτισμού και κοινών δράσεων, προκειμένου να ενδυναμώσουμε τις τοπικές κοινωνίες και να μεταφέρουμε αυτές τις αξίες στις επόμενες γενιές.

Οι αδελφικές σχέσεις των δύο κοινοτήτων και οι δράσεις που τις συνοδεύουν αποτελούν ζωντανή απόδειξη ότι η ιστορία, η φιλία και η συνεργασία δημιουργούν ισχυρούς δεσμούς, οι οποίοι ενώνουν το παρελθόν με το παρόν και εξασφαλίζουν ένα δημιουργικό και κοινό μέλλον για όλους μας».