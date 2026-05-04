Ένας από τους πιο αγαπητούς ανθρώπους στον χώρο της ελληνικής μόδας και επιχειρηματικότητας, ο Γιάννης Κολοτούρας, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 48 ετών, βυθίζοντας στη θλίψη τους οικείους και τους συνεργάτες του.

Ο συνιδιοκτήτης και γενικός διευθυντής του γνωστού οίκου Zeus+Dione άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», έπειτα από μια γενναία μάχη με τον καρκίνο του πνεύμονα τους τελευταίους μήνες.

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, με την οποία συμπορεύτηκαν για χρόνια στη δημιουργία και την παγκόσμια καταξίωση του brand, επέλεξε να τον αποχαιρετήσει με ένα προσωπικό και γεμάτο συναίσθημα μήνυμα. Μέσα από τα λόγια της, αναδύεται η εικόνα ενός ανθρώπου που πάλεψε με απίστευτη εσωτερική δύναμη μέχρι το τέλος.

Στην ανάρτησή της έγραψε:

«Γιάννη μου, Άνθρωποι σαν κι εσένα σπανίζουν...

Μου είναι τόσο δύσκολο να σε αποχαιρετίσω, διότι από την αρχή αυτού του Γολγοθά που κλήθηκες να ανέβεις πίστευα ότι θα τα καταφέρεις...

Ήσουν τόσο νέος... Έτσι που περπατούσαμε σ’ εκείνο τον ατελείωτο διάδρομο του Νοσοκομείου, φαινόσουν δυνατός να δώσεις αυτή τη μάχη με πίστη και αποφασιστικότητα και να κερδίσεις αυτόν τον αγώνα... παρά τις δυσμενείς προβλέψεις και τα χαμηλωμένα βλέμματα των γιατρών γύρω σου…

Θυμάμαι τα λόγια σου : «Πρέπει να τα καταφέρω για τη Δανάη μου».

Πίστεψα κι εγώ, είναι αλήθεια, ότι ίσως το θαύμα να γίνει. Ότι θα κερδίσεις και πάλι, όπως κέρδιζες πάντα .. απέναντι στις προκλήσεις και τις μάχες της καθημερινότητας. Στον Μαραθώνιο που έτρεχες, με τους φίλους να σε χειροκροτούν στη διαδρομή και στον τερματισμό.

Μένει ανεξίτηλη στη μνήμη μου η εικόνα σου, ικανοποιημένος και χαμογελαστός λίγο πριν τον τερματισμό σου στη γωνία Ηρώδου Αττικού και Βασιλίσσης Σοφίας λίγους μήνες πριν... Τίποτα δεν προμήνυε τι θα ακολοθούσε...

Θα μπορούσα να μιλώ ατελείωτες ώρες για τον φίλο που χάσαμε. Έναν άνθρωπο δοτικό, συμπονετικό και διαθέσιμο να βοηθήσει όποιον αντιμετώπιζε πρόβλημα...

Γιατί ο Γιάννης έβρισκε πάντα με κάποιο μαγικό τρόπο τη λύση...

Για τον δημιουργικό επαγγελματία που ερχόταν πρώτος στο γραφείο και έφευγε τελευταίος. Η Zeus and Dione δεν θα ήταν τίποτα χωρίς εσένα.

Για τον πιστό και αγαπημένο φίλο στις καλές, αλλά -κυρίως- στις δύσκολες ώρες. Για τον Άνθρωπο της πόλης, που λάτρεψε τη Σύρο, τις Κυκλάδες, τη θάλασσα!

Για τον Γιάννη της ευγένειας και της καλοσύνης. Και, ταυτόχρονα,της πειθαρχίας και της ευθύνης.

Αντι γι’ αυτό, προτιμώ να τον κρατήσω στη μνήμη μου χαμογελαστό και δραστήριο.

Με εκείνη την αισιόδοξη ματιά του να δίνει κουράγιο και ελπίδα στους δικούς του ανθρώπους και σε όλους εμάς που τον γνωρίσαμε και τον αγαπήσαμε.

Αντίο, Καλέ μου Γιάννη.

Rest In Peace my dear Friend»

