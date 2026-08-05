Το συγκινητικό αντίο του Γιάνη Βαρουφάκη στον Ανδρέα Μπρακούλια - «Συντριβή»

Με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση αποχαιρέτησε ο Γιάνης Βαρουφάκης τον Ανδρέα Μπρακούλια, στέλεχος του ΜέΡΑ25, ο οποίος έφυγε από τη ζωή.

Ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 έκανε λόγο για μια μεγάλη προσωπική και πολιτική απώλεια, σημειώνοντας πως η «συντριβή» είναι η μόνη λέξη που μπορεί να περιγράψει τα συναισθήματά του.

«Το ΜέΡΑ25 έχασε ίσως τον σημαντικότερο στυλοβάτη του, έναν συνοδοιπόρο, ακτιβιστή, επιστήμονα και άνθρωπο που σκόρπιζε αισιοδοξία, αξιοπρέπεια και αξιοπιστία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο ίδιος έχασε έναν άνθρωπο που για έντεκα χρόνια του έδινε δύναμη και ελπίδα.

Ο Γιάνης Βαρουφάκης θυμήθηκε την πρώτη τους γνωριμία, όταν δημιουργούσαν από το μηδέν το DiEM25 στο Βερολίνο, τρία χρόνια πριν ιδρύσουν μαζί το ΜέΡΑ25 στην Ελλάδα, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στον χαρακτήρα του Ανδρέα Μπρακούλια.

Όπως έγραψε, σε έναν χώρο όπου συχνά κυριαρχούν ο παραγοντισμός, οι προσωπικές φιλοδοξίες και οι αντιπαραθέσεις, ο Μπρακούλιας αποτελούσε μια σπάνια εξαίρεση, καθώς ποτέ δεν έβαζε τον εαυτό του πάνω από το συλλογικό συμφέρον.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αγάπη του για την επιστήμη, την τεχνολογία, τη λογοτεχνία και την επιστημονική φαντασία, αλλά και στη διάθεσή του να αξιοποιεί τις γνώσεις του προς όφελος των πολλών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις τελευταίες στιγμές του, σημειώνοντας ότι, όπως κάθε καλοκαίρι, είχε ταξιδέψει στην ανατολική Κρήτη για να κατασκηνώσει και να κάνει σέρφινγκ, έναν τόπο που αγαπούσε και όπου συνήθιζε να συναντά παλιούς φίλους και να γνωρίζει νέους ανθρώπους.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Γιάνης Βαρουφάκης ανέφερε πως του είναι αδύνατο να φανταστεί τα γραφεία του κόμματος ή τις εκδηλώσεις του ΜέΡΑ25 χωρίς το χαμόγελο του Ανδρέα Μπρακούλια, ενώ γνωστοποίησε ότι η κηδεία του θα τελεστεί την Παρασκευή 7 Αυγούστου, στις 12:30, στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.