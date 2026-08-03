Συγκλονιστικές εικόνες από τη φωτιά στο Κανδήλι: Άλογα καλπάζουν μακριά από τις φλόγες

Αδιάκοπη είναι η μάχη των δυνάμεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με τη μεγάλη φωτιά που συνεχίζει να καίει στη Δυτική Αττική. Και όσο περνούν οι ώρες, τόσο πιο συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που έρχονται στη δημοσιότητα.

Κάμερα του ΣΚΑΪ βρέθηκε κοντά στην περιοχή Κανδήλι, μία από εκείνες που χρειάστηκε να εκκενωθούν την Κυριακή (02/08) λόγω της φωτιάς.

Άλογα καταγράφηκαν να τρέχουν μακριά από τις φλόγες, σε μία προσπάθεια να καταφέρουν να σωθούν από τη λέλαπα.

Σε εμφανή κατάσταση σύγχυσης, δύο μεγάλα και ένα μικρό άλογο κάλπαζαν γρήγορα για να μπορέσουν να γλιτώσουν.

Όσον αφορά στην ίδια τη φωτιά, που καίει για τέταρτο 24ώρο, η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, με τις φλόγες να σαρώνουν ό,τι βρεθεί στο πέρασμά τους.

Κατά τις πληροφορίες του σταθμού, η πυρκαγιά πέρασε από τους οικισμούς Αγία Σκέπη και το Κανδήλι και υπάρχουν, ανεπιβεβαίωτες, πληροφορίες για ζημιές σε τουλάχιστον δύο σπίτια.

Αυτή την ώρα, το μέτωπο έχει κατέβει χαμηλά και κινείται προς τα Μέγαρα, ενώ φαίνεται ότι οι φλόγες έχουν μπει στο πεδίο βολής, κάτι που προσπαθούσαν να αποφύγουν οι δυνάμεις πυρόσβεσης.