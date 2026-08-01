Συγκλονιστικό βίντεο: Πυροσβέστες παλεύουν περικυκλωμένοι από τις φλόγες στο Πόρτο Γερμενό

Μια πραγματική κόλαση επί γης αντίκρισαν οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος στο Πόρτο Γερμενό, παλεύοντας σώμα με σώμα με την πύρινη λαίλαπα. Ένα νέο βίντεο-ντοκουμέντο, το οποίο αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Πυροσβεστικής, φέρνει στο φως τις εφιαλτικές και άκρως επικίνδυνες συνθήκες της επιχείρησης.

Τα πλάνα πραγματικά κόβουν την ανάσα. Με τις φλόγες να ορθώνονται απειλητικά σε απόσταση αναπνοής και την ατμόσφαιρα να έχει πνιγεί στον πυκνό καπνό, οι πυροσβέστες προελαύνουν στο φλεγόμενο δάσος. Χωρίς να υπολογίζουν τον κίνδυνο, ρίχνονται στην «καρδιά» του μετώπου για να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς, κρατώντας τις μάνικες και κάνοντας ασταμάτητες ρίψεις νερού.

Μέσα σε αυτό το χαοτικό σκηνικό, όπου οι συνθήκες αλλάζουν δραματικά από τη μια στιγμή στην άλλη, αυτό που κυριαρχεί είναι ο απόλυτος συντονισμός, τα γρήγορα αντανακλαστικά και η αδιανόητη ψυχραιμία των δυνάμεων κατάσβεσης.

Η συγκλονιστική ανάρτηση του Σώματος συνοδεύεται από ένα λιτό, αλλά ανατριχιαστικό μήνυμα που συμπυκνώνει τον αγώνα τους: «Η μάχη είναι μεγάλη και δύσκολη… Εμείς συνεχίζουμε…».