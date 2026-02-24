Μενού

Σύγκρουση ΙΧ με πατίνι στην Αλεξάνδρας: Σοβαρά τραυματίας 25χρονος

Σοβαρά τραυματίας 25χρονος οδηγός πατινιού μετά από σύγκρουση με ΙΧ στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Διακομίστηκε στον Ερυθρό Σταυρό.

Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (24/2) στην Λεωφόρο Ακεξάνδρας, όταν ΙΧ συγκρούστηκε με πατίνι. 

Από την σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο 25χρονος οδηγός πατινιύ, ο οποίος διακομίστηκε στον Ερυθρό Σταυρό.

Η τροχαία διερευνά τα αίτια του ατυχήματος.

