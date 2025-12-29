Σύλβα Ακρίτα: Σε βαρύ κλίμα η κηδεία στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών

Σε βαρύ κλίμα τελείται αυτή την ώρα η κηδεία της Σύλβας Ακρίτα από το Α' Νεκροταφείο Αθηνών.
Το «παρών» δίνουν άνθρωποι, κυρίως από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό κόσμο της χώρας, τους οποίους υποδέχεται η Έλενα Ακρίτα η οποία έφτασε στο Α' Νεκροταφείο μαζί με τον γιο της, Παύλο Αρζόγλου και τον σύζυγό της, Γιώργο Κυρίτση.
Μεταξύ όσων δίνουν το «παρών» είναι ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς, ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος, ο Κώστας Σκανδαλίδης και ο Κώστας Λαλιώτης.
Η Σύλβα Ακρίτα, υπήρξε υπουργός και ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Πέθανε το βράδυ της περασμένης Τρίτης σε ηλικία 97 ετών. Την είδηση γνωστοποίησε η κόρη της, Έλενα Ακρίτα, με ανάρτησή της στο Facebook.
Επιθυμία της οικογένειας είναι, αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούν, να πραγματοποιήσουν δωρεά στο Κέντρο Ημέρας Αττικής «Ελένη Αγάθωνος», το οποίο παρέχει θεραπευτικές υπηρεσίες σε παιδιά-θύματα κακοποίησης ή παραμέλησης.
Με θερμό χειροκρότημα το τελευταίο αντίο
Με θερμό χειροκρότημα από τον κόσμο που παρευρέθηκε στο Α' Νεκροταφείο η Σύλβα Ακρίτα οδηγήθηκε στην τελευταία της κατοικία.
- Ο Γεωργιάδης μοίραζε μελομακάρονα, οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονταν: Ένταση στο «Έλενα»
- Η αθόρυβη δουλειά του Τσιάρα, οι αγρότες που δεν ελέγχονται από κόμμα και ο ευρωβουλευτής που πάει Καρυστιανού
- Έφυγε από τη ζωή η «Σούλα»: Η γυναίκα‑σύμβολο των οίκων ανοχής της Λάρισας
- Λιάγκας για Άρη Μουγκοπέτρο: «Τώρα μπορώ να το πω πια, το είχε εκμυστηρευτεί σε όλους μας»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.