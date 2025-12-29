Σύλβα Ακρίτα: Σε βαρύ κλίμα η κηδεία στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών

Σε βαρύ κλίμα τελείται αυτή την ώρα η κηδεία της Σύλβας Ακρίτα από το Α' Νεκροταφείο Αθηνών.

Το «παρών» δίνουν άνθρωποι, κυρίως από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό κόσμο της χώρας, τους οποίους υποδέχεται η Έλενα Ακρίτα η οποία έφτασε στο Α' Νεκροταφείο μαζί με τον γιο της, Παύλο Αρζόγλου και τον σύζυγό της, Γιώργο Κυρίτση.

Μεταξύ όσων δίνουν το «παρών» είναι ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς, ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος, ο Κώστας Σκανδαλίδης και ο Κώστας Λαλιώτης.

Η Σύλβα Ακρίτα, υπήρξε υπουργός και ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Πέθανε το βράδυ της περασμένης Τρίτης σε ηλικία 97 ετών. Την είδηση γνωστοποίησε η κόρη της, Έλενα Ακρίτα, με ανάρτησή της στο Facebook.

Επιθυμία της οικογένειας είναι, αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούν, να πραγματοποιήσουν δωρεά στο Κέντρο Ημέρας Αττικής «Ελένη Αγάθωνος», το οποίο παρέχει θεραπευτικές υπηρεσίες σε παιδιά-θύματα κακοποίησης ή παραμέλησης.

Ο Κώστας Λαλιώτης

Ο Κώστας Σκανδαλίδης

Ο Σταμάτης Φασουλής

Ο Κώστας Αρζόγλου

Ο Σωκράτης Φάμελλος

Ο Νίκος Παππάς

Η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και η Λούκα Κατσέλη

Ο Σπύρος Μπιμπίλας

Ο Νίκος Ανδρουλάκης

Ο Κώστας Σκανδαλίδης, η Μιλένα Αποστολάκη και ο Γιώργος Λιάνης

Με θερμό χειροκρότημα το τελευταίο αντίο

Με θερμό χειροκρότημα από τον κόσμο που παρευρέθηκε στο Α' Νεκροταφείο η Σύλβα Ακρίτα οδηγήθηκε στην τελευταία της κατοικία.