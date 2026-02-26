Συλλαλητήριο για Τέμπη: «Ανεξίτηλα» τα ονόματα των νεκρών - Οι φοιτητές τα έγραψαν ξανά

Με κόκκινη μπογιά έγραψαν ξανά τα ονόματα των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, μπροστά στη Βουλή φοιτητές, κατά την άφιξη της πορείας μνήμης που πραγματοποιούν στην Αθήνα, όπως δείχνουν πλάνα του Orange Press.

Φοιτητές και μαθητές δίπλα-δίπλα άναψαν καπνογόνα ενώ με πανό που άνοιξαν καλούν άπαντες να δώσουν το «παρών» στην κινητοποίηση του Σαββάτου, 28 Φεβρουαρίου, στις 12:00, για τη «μαύρη» επέτειο του δυστυχήματος.

Τέμπη - Δεν ξεχνούν

Ήταν Οκτώβριος του 2025 όταν, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, επέβαλε μέσω της Βουλής τον φρονηματικής υφής νόμο, για τη δήθεν προστασία του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, με τον οποίο ευελπιστούσε να «παγώσει» τις κινηματικές δράσεις μνήμης για τα Τέμπη μπροστά από τη Βουλή.

Από τότε, σχεδόν κάθε μέρα, συγγενείς των θυμάτων, παθόντες των Τεμπών και αλληλέγγυοι προβαίνουν στο προσκλητήριο νεκρών της πλατείας, προστατεύοντας την παρέμβαση με τα ονόματα γραμμένα στο κόκκινο του αίματος.

Σήμερα, οι φοιτητικοί και μαθητικοί σύλλογοι έρχονται να τιμήσουν αυτή την προσπάθεια, διασφαλίζοντας πως έστω για άλλη μία ημέρα, τα θύματα των Τεμπών δεν θα «θαφτούν».