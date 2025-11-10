Σύσσωμοι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι θα συγκεντρωθούν στη διαμαρτυρία το πρωί της Τρίτης (11/11), συμπεριλαμβανομένων και των Θεσσαλών, εκφράζοντας την αγανάκτησή τους για τις καθυστερήσεις πληρωμών και αποζημιώσεων αλλά και την ευλογιά, έξω από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από την Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ).

Μετά τη διαμαρτυρία στο υπουργείο θα ακολουθήσει παράσταση διαμαρτυρίας και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να αναδειχθούν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί και να τονιστεί η ανάγκη για άμεση επίλυση της παύσης πληρωμών, τόσο της τρέχουσας χρονιάς όσο και παλαιότερων ετών.

Το πανελλαδικό συλλαλητήριο, όπως αναφέρει η ΕΘΕΑΣ αφορά τόσο τις καθυστερήσεις κάθε μορφής πληρωμών και αποζημιώσεων, όσο και την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην οποία βρίσκεται η κτηνοτροφία λόγω της ευλογιάς.

Εν τω μεταξύ η Ομοσπονδία Κτηνοτρόφων και Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας καλεί όλους τους κτηνοτρόφους της περιοχής να συμμετάσχουν δυναμικά και αγωνιστικά στο συλλαλητήριο της Τρίτης στην Αθήνα.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό κάλεσμα της Ομοσπονδίας των Θεσσαλών κτηνοτρόφων «η κακή διαχείριση της εκρίζωσης της ευλογιάς, με αποτέλεσμα να έχουμε φτάσει να μετράμε πάνω από 400.000 θανατωμένα ζώα, σε συνδυασμό με τις αναβολές και καθυστερήσεις στις πληρωμές, έχουν οδηγήσει τον κλάδο μας στην απόλυτη καταστροφή. Διαμαρτυρόμαστε και διεκδικούμε τα αυτονόητα για την επιβίωση μας».

Η Ομοσπονδία Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, θα καλύψει τη μετακίνηση με λεωφορεία που θα αναχωρήσουν από Λάρισα, Τύρναβο, Τρίκαλα και Βόλο.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι στις 23 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί στη Νίκαια της Λάρισας η συνεδρίαση της Πανελλήνιας Επιτροπής των μπλόκων, προκειμένου να οριστεί η ημερομηνία εξόδου των αγροτών με τρακτέρ στους δρόμους μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου.