Συλλήψεις για διαδικτυακές αναρτήσεις: 49χρονος κατηγορείται για προτροπή σε αυτοκτονία και βία

Η Δίωξη Κυβερνοεγκλήματος συνέλαβε 49χρονο για επικίνδυνες αναρτήσεις και προτροπή σε αυτοκτονία μέσω social media.

αστυνομια περιπολικο
Περιπολικό τη νύχτα | Eurokinissi
Η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος προχώρησε στη σύλληψη ενός 49χρονου, μετά από καταγγελίες για αναρτήσεις στα social media που εξυμνούσαν την κακοποίηση γυναικών και περιείχαν υβριστικά σχόλια.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η έρευνα ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία και, με τη συνεργασία της πλατφόρμας και των παρόχων διαδικτύου, οι αρχές ταυτοποίησαν τον λογαριασμό του κατηγορούμενου.

Παράλληλα, σε ζωντανή μετάδοση, ο ίδιος φέρεται να προέτρεψε άλλον χρήστη να βάλει τέλος στη ζωή του. Η άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας στην Καλαμάτα εντόπισε το άτομο σώο και ασφαλές.

Ο 49χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ενώ η υπόθεση συνεχίζει να διερευνάται με τακτική δικογραφία.

 

