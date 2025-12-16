Συλλήψεις για διαδικτυακές αναρτήσεις: 49χρονος κατηγορείται για προτροπή σε αυτοκτονία και βία

Η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος προχώρησε στη σύλληψη ενός 49χρονου, μετά από καταγγελίες για αναρτήσεις στα social media που εξυμνούσαν την κακοποίηση γυναικών και περιείχαν υβριστικά σχόλια.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η έρευνα ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία και, με τη συνεργασία της πλατφόρμας και των παρόχων διαδικτύου, οι αρχές ταυτοποίησαν τον λογαριασμό του κατηγορούμενου.

Παράλληλα, σε ζωντανή μετάδοση, ο ίδιος φέρεται να προέτρεψε άλλον χρήστη να βάλει τέλος στη ζωή του. Η άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας στην Καλαμάτα εντόπισε το άτομο σώο και ασφαλές.

Ο 49χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ενώ η υπόθεση συνεχίζει να διερευνάται με τακτική δικογραφία.