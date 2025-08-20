Σύλληψη 25χρονου Τούρκου στο «Ελ. Βενιζέλος» – Εμπλεκόμενος σε δολοφονία

Στα χέρια των αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών έπεσε, τις πρωινές ώρες της Τρίτης (19/8), ένας 25χρονος Τούρκος υπήκοος, κατά την άφιξή του στο Διεθνές Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Ο άνδρας καταζητείτο με ερυθρά αγγελία από τις τουρκικές Αρχές για το αδίκημα της συνέργειας σε ανθρωποκτονία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 25χρονος φέρεται να συνέδραμε σε δολοφονία που διαπράχθηκε τον Οκτώβριο του 2022 στην Κωνσταντινούπολη.

Ο βασικός δράστης, με τον οποίο είχε προσωπικές διαφορές το θύμα, πυροβόλησε και σκότωσε τον άνδρα, ενώ ο 25χρονος αφαίρεσε τις πινακίδες του οχήματος που χρησιμοποιήθηκε για τη διαφυγή, προκειμένου να δυσχεράνει τον εντοπισμό τους από τις Αρχές.

Μετά τη σύλληψή του, ο άνδρας οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, όπου θα εξεταστεί η διαδικασία έκδοσής του στην Τουρκία.

Η υπόθεση αναμένεται να απασχολήσει τις δικαστικές και διπλωματικές αρχές, καθώς πρόκειται για σοβαρό ποινικό αδίκημα με διεθνείς διαστάσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ