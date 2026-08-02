Σύλληψη άνδρα για εμπρησμό από πρόθεση στην Κεφαλονιά: Συνεχίζεται η μάχη με τη φωτιά

Μία σύλληψη υπόπτου για εμπρησμό από πρόθεση, προκαλώντας τη μεγάλη φωτιά στην Κεφαλονιά, προχώρησαν οι αρχές.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκειται για ημεδαπό, ο οποίος έχει συλληφθεί ξανά στο παρελθόν για την ίδια κατηγορία.

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Ο άνδρας κατηγορείται ότι έβαλε φωτιά με «γυμνή» φλόγα λίγο πριν τα μεσάνυχτα του Σαββάτου (1/8), με αποτέλεσμα το μέτωπο να λάβει διαστάσεις και να απειλήσει κατοικημένη περιοχή στην Πάστρα. Ο άνδρας αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Συνεχίζεται η μάχη με τη φωτιά στην Κεφαλονιά

Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε τη νύχτα σε δασική έκταση στην Πάστρα της Κεφαλονιάς.

Οι δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή έχουν ενισχυθεί και στο μέτωπο βρίσκονται 52 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 19ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 12 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Νωρίτερα σήμερα, έφθασαν ακτοπλοϊκώς απο την Κυλλήνη, 10 πυροσβέστες με 5 πυροσβεστικά οχήματα προκειμένου να συνδράμουν τις δυνάμεις που ήδη επιχειρούν στο μέτωπο.

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Η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα, καθώς οι άνεμοι «έσπρωξαν» τις φλόγες προς δύο κατευθύνσεις: από τη μία προς τον Κατελειό και τη θάλασσα και από την άλλη προς το Μαρκόπουλο, απ' όπου το μέτωπο κατέβηκε προς τον Ελειό, απειλώντας τα Μαυράτα, τον Θηράμωνα και τα Χιονάτα.

Οι φλόγες έφτασαν πολύ κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Σε άμεσο κίνδυνο βρέθηκαν σπίτια στο Κρεμμύδι, το Μαρκόπουλο, τον Άνω Κατελειό και τα Μαυράτα, ενώ σε αρκετά σημεία η φωτιά πέρασε μέσα από καλλιεργημένες εκτάσεις και αυλές, λίγα μέτρα από κατοικίες.