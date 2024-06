Σύμη: Αγωνία με την εξαφάνιση του Μάικλ Μόσλεϊ - Έρευνες και με drone για τον παρουσιαστή του BBC

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μία τεράστια επιχείρηση στη Σύμη για τον εντοπισμό του Βρετανού δημοσιογράφου του BBC που αγνοείται από το μεσημέρι της Τετάρτης (05/06).

Ο βραβευμένος δημοσιογράφος του βρετανικού μέσου και διατροφολόγος, βρίσκεται στο νησί με τη σύζυγό του και ένα φιλικό ζευγάρι για διακοπές.

Ο Μάικλ Μόσλεϊ είχε πάει χθες το απόγευμα για μπάνιο σε μία παραλία στον Άγιο Νικόλαο και ενημέρωσε τη σύζυγό του ότι επιστρέφει προς το ξενοδοχείο περπατώντας ένα μονοπάτι και έκτοτε τα ίχνη του αγνοούνται.

Σύμφωνα με νέα στοιχεία του BBC το κινητό τηλέφωνο του παρουσιαστή βρέθηκε στο μέρος που διέμενε με τη σύζυγό του.

Στην εκπομπή «Live News» του MEGA, μίλησε ο δήμαρχος Λευτέρης Παπακαλοδούκας και τόνισε χαρακτηριστικά: «Από χθες το απόγευμα είμαστε όλοι ανάστατοι. Έχουν βγει εθελοντές και υπηρεσίες του νησιού και ψάχνουν τον άνθρωπο. Πληροφορίες λένε ότι τον είδαν ότι επέστρεψε από την παραλία του Αγίου Νικολάου το μεσημέρι στις 13:30, ότι περπάτησε το μονοπάτι που είναι περίπου 15 λεπτά και έφτασε στο χωριό Πέδι, που είναι κατοικημένη περιοχή με καταστήματα.

Μισή ώρα με τα πόδια από τον Γιαλό αν και υπάρχει έντονη ζέστη αυτές τις μέρες. Μόνος του είχε πάει για μπάνιο. Οι πληροφορίες λένε ότι τον είδαν να μιλά με κάποιον στην επιστροφή ενώ σε μία κάμερα λένε ότι τον είδαν να μιλά σε μία κυρία με αλλαγμένο μπλουζάκι, κάτι που διαψεύδει η σύζυγός του».

Στη συνέχεια ο δήμαρχος τονίζει πως είναι πολύ δύσκολο να χαθεί κάποιος στο νησί:

«Δεν είναι εύκολο να χαθεί άνθρωπος στη Σύμη. Είναι πολύ δύσκολο. Οργώνουν το πεδίο από χθες (05/06) όλοι. Κάποιο ίχνος θα είχαμε βρει. Δεν υπάρχει χαράδρα ούτε γκρεμός. Είναι ένα περιπατητικό μονοπάτι 10-15 λεπτών. Δεν έχει ξαναγίνει και ποτέ αυτό στη Σύμη. Αν είχε χτυπήσει, αν είχε σκοτωθεί, θα τον βρίσκαμε. Κάπου θα έχει πάει ο άνθρωπος».

Ο παρουσιαστής του BBC Μάικλ Μόσλεϊ | YouTube/LU7 Television Clips Xtra

Εθελοντές και drones στην επιχείρηση

Στη Σύμη έχει οργανωθεί μία τεράστια επιχείρηση για τον εντοπισμό του, με τη συνδρομή drones, εθελοντών ενώ έχει ζητηθεί και ελικόπτερο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, επιχειρούν 6 πυροσβέστες με 1 όχημα και η ομάδα «ΙΚΑΡΟΣ» (drone) Ρόδου, ως συνδρομή στην ΕΛΑΣ.

Συνδρομή παρέχει εθελοντική ομάδα του δήμου Σύμης.

Ποιος είναι ο παρουσιαστής του BBC

Ο 67χρονος Μάικλ Μόσλεϊ είναι γνωστός - μεταξύ άλλων - για προγράμματα όπως η σειρά του BBC «Trust Me, I'm a Doctor» και παρουσίες στο The One Show του BBC και στο This Morning του ITV.

Χάρη στη δουλειά του στα ντοκιμαντέρ, ο Μόσλεϊ έχει λάβει βραβεία όπως ένα Emmy για το επιστημονικό ντοκιμαντέρ The Human Face.

Διατηρεί επίσης στήλη στη Daily Mail και έχει κάνει πολλές τηλεοπτικές εκπομπές για διατροφή και άσκηση.

Έχει τέσσερα παιδιά με την σύζυγό του Κλαιρ Μπέιλι Μόσλεϊ, που είναι επίσης γιατρός, συγγραφέας και ασχολείται με την υγιεινή ζωή.