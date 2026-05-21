Σύμη: Εξελίξεις στην υπόθεση της 13χρονης που κατηγορείται για σχέδιο δολοφονίας της μητέρας της

Εξελίξεις στην υπόθεση της 13χρονη που κατηγορείται ότι σχεδίασε να σκοτώσει τη μητέρα της στη Σύμη.

Η υπόθεση απασχόλησε την περασμένη χρονιά, μετά τις δικογραφίες κατά της 13χρονης και ενός 15χρονου φίλου της, ο οποίος κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός.

Σύμφωνα με την Δημοκρατική της Ρόδου, η ανήλικη ζητά να αφαιρεθεί από τη δικογραφία κατάθεσή της ως παράνομη.

Οι δύο ανήλικοι γνωρίστηκαν το 2024 και οι γονείς της έφηβης παρατήρησαν μεγάλη αλλαγή στη συμπεριφορά της, με αποτέλεσμα να αποταθούν σε ψυχολόγο. Ο ειδικός διαπίστωσε πως το παιδί τους βρισκόταν υπό την έντονη επιρροή του 15χρονου, που φαινόταν να ασκεί τον απόλυτο έλεγχο στη συμπεριφορά της.

Η μητέρα αποφάσισε να ψάξει τις συνομιλίες τους όταν και βρήκε μηνύματα στα οποία ο 15χρονος παρότρυνε την κόρη της να την βλάψει.

«Σήμερα το βράδυ πρέπει να τελειώνεις με τη μητέρα σου, γιατί δεν μπορώ άλλο. Θέλω να μείνουμε μαζί», φέρεται να έγραφε σε ένα.

Όταν η ανήλικη τού έγραφε πως δεν μπορεί να αναλάβει τέτοια ευθύνη, εκείνος της έγραφε πως δεν έχει επιλογή. «Αν δεν το κάνεις, θα έχουμε πρόβλημα».

Η 13χρονη, κατά τις πληροφορίες, φέρεται να αποπειράθηκε να δηλητηριάσει την μητέρα της με τσάι, αλλά εκείνη δεν το κατανάλωσε. Επίσης, βρήκε στο δωμάτιό της ένα μαχαίρι, που δεν ήταν του σπιτιού. Η ανήλικη παραδέχθηκε πως το είχε πάρει από τον 15χρονο.

Στο πλαίσιο της εκκρεμούς προκαταρκτικής εξέτασης, οι εμπλεκόμενοι κλήθηκαν να εμφανιστούν ενώπιον του Αστυνομικού Τμήματος Σύμης και να δώσουν εξηγήσεις για τέσσερις διακριτές κατηγορίες αδικημάτων που ασκήθηκαν αυτεπαγγέλτως.

Η πρώτη αφορά απόπειρα ανθρωποκτονίας ή, εναλλακτικά, απόπειρα ενδοοικογενειακής βαριάς σωματικής βλάβης με κίνδυνο ζωής.

Η δεύτερη αναφέρεται στην ηθική αυτουργία στις ίδιες πράξεις, και η τρίτη αφορά παράνομη οπλοκατοχή, σε σχέση με το μαχαίρι που εντοπίστηκε στο δωμάτιο της ανήλικης.

Η τέταρτη αφορά διάθεση ναρκωτικών ουσιών χωρίς κέρδος και χρήση ναρκωτικών, κατηγορία που αποτυπώνει επίσημα πλέον τους ισχυρισμούς του πατέρα της 13χρονης ότι ο ανήλικος φίλος της τής χορηγούσε χάπια με αποτέλεσμα να «βρίσκεται σε άλλη γη».

Από πλευράς του, ο 15χρονος, μέσω του δικηγόρου του, ζητά την αρχειοθέτηση της υπόθεσης, λέγοντας πως δεν τελέστηκε κανένα αδίκημα.