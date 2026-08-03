Σύμη: Σώοι επτά από τους επιβαίνοντες του ιστιοπλοϊκού - Έρευνα για έναν άνδρα

Εντοπίστηκαν και διασώθηκαν επτά από τα συνολικά οκτώ άτομα που επέβαιναν στο ιστιοπλοϊκό, το οποίο εντοπίστηκε ακυβέρνητο στη θαλάσσια περιοχή της Σύμης, με την έρευνα να συνεχίζεται για τον εντοπισμό ενός άνδρα, που εξακολουθεί να αγνοείται.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, όλοι όσοι έχουν περισυλλεγεί είναι καλά στην υγεία τους.

Οι πρώτοι που εντοπίστηκαν ήταν ένας άνδρας και μία γυναίκα, οι οποίοι κατάφεραν να προσεγγίσουν την περιοχή του Πανορμίτη.

Στη συνέχεια ξεκίνησε εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης με τη συμμετοχή δύο πλωτών σκαφών του Λιμενικού Σώματος και ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας.

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα μία ακόμη γυναίκα κατάφερε να φτάσει μόνη της στην ακτή κολυμπώντας, όπου στη συνέχεια εντοπίστηκε από αλιευτικό σκάφος.

Ακολούθως, λίγο μετά τη 01:20 τα ξημερώματα, πλωτό του Λιμενικού Σώματος εντόπισε ακόμη τέσσερα άτομα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των διασωθέντων στους επτά.

Οι προσπάθειες των Αρχών επικεντρώνονται πλέον στον εντοπισμό του τελευταίου αγνοούμενου.

Από τις πρωινές ώρες στην περιοχή επιχειρούν πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.