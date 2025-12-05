Σύμπλευση ΑΜΚΕ: Ο απολογισμός της φθινοπωρινής αποστολής στο Καστελόριζο

Η ομάδα, που είχε πραγματοποιήσει στο νησί αποστολή το 2017, επέστρεψε με περισσότερους από 80 εθελοντές —γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς και ψυχολόγους—ως μια συμμαχία φροντίδας και ελπίδας για τους κατοίκους του νησιού.

Περισσότεροι από 120 κάτοικοι προσήλθαν στα ιατρεία για δωρεάν ιατρικές και μικροβιολογικές εξετάσεις σε πάνω από 20 ειδικότητες, πραγματοποιώντας συνολικά περίπου 190 εξετάσεις. Όλες οι ειδικότητες προσέλκυσαν το ενδιαφέρον των κατοίκων, με δημοφιλέστερες εκείνες της οδοντιατρικής, της καρδιολογίας, της οφθαλμιατρικής αλλά και της ακτινολογίας, φέρνοντας τους κατοίκους κοντά στην ασφάλεια ενός ολοκληρωμένου νοσοκομείου και την αίσθηση ότι κάθε ανάγκη τους εξετάζεται με προσοχή.

Με την ουσιαστική στήριξη των ΙΑΣΩ Γενική Κλινική και Biotrans, εξασφαλίστηκε η ασφαλής λήψη και μεταφορά δειγμάτων αίματος σε πιστοποιημένα εργαστήρια. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι ακοής και δωρεάν παροχή ακουστικών βαρηκοΐας, με τη συνεργασία της εταιρείας Στάμου Ακουστικά Βαρηκοΐας.

Παράλληλες δράσεις για την ψυχική υγεία και την καινοτόμο εκπαίδευση & νέες σημαντικές συμμαχίες

Η Breathe Hellas, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που μάχεται το στίγμα της ψυχικής υγείας, μέσω της καμπάνιας Uniform of Hope και το αλληλένδετο με αυτή ψυχοεκπαιδευτικό εργαστήρι «Inspiring Futures» προσέφερε ένα ασφαλές περιβάλλον μέσα στο οποίο οι κάτοικοι κατάφεραν να μοιραστούν ανοιχτά σκέψεις και συναισθήματα και να τους παρασχεθούν εργαλεία ενδυνάμωσης.

Η καινοτομία και η έμπνευση κατέκλυσαν όλες τις σχολικές αίθουσες του Καστελλόριζου, μέσω των εργαστηρίων ρομποτικής της Eduact - Δράση για την Εκπαίδευση, προσφέροντας στα παιδιά ένα παράθυρο στον κόσμο της τεχνολογίας, γεφυρώνοντας την απόσταση με τα αστικά κέντρα.

Το νησί γέμισε με δημιουργία με το διαδραστικό παραμύθι «Το Σαρδελάκι» που εισάγει τα παιδιά στην έννοια του εθελοντισμού, με μουσική με τα «μικρά τυμπανάκια» που ετοίμασαν και με άφθονο γέλιο με την παράσταση του Καραγκιόζη από τον Μιχάλη Θεοδωρόπουλο.

Επίσης, μέσω του προγράμματος «Προστατεύσου!» ενισχύθηκε η ασφάλεια και η αυτοπεποίθηση των νέων απέναντι σε κάθε μορφή βίας ενώ μέσω της ομιλίας «Προσιτοί ενήλικες: Μιλώντας σε παιδιά και εφήβους για θέματα σεξουαλικότητας», γονείς και εκπαιδευτικοί ήρθαν πιο κοντά σε μια ουσιαστική επικοινωνία για τη νέα γενιά.

Η ομάδα «επένδυσε» στο πιο λαμπρό μέλλον του νησιού: τα παιδιά του. Με την ευγενική υποστήριξη των Northstandard και Enarxis Dynamic Media, τα σχολεία όλων των βαθμίδων έλαβαν δωρεά σχολικού εξοπλισμού, όχι απλώς τετράδια και μολύβια, αλλά εργαλεία για να χτίσουν τα όνειρά τους και να συνεχίσουν με ενθουσιασμό το ταξίδι της γνώσης.

Παράλληλα, παραδόθηκε ιατροφαρμακευτικός εξοπλισμός και αναλώσιμα στο Κέντρο Υγείας, ενισχύοντας την καθημερινή μάχη των επαγγελματιών υγείας του νησιού για την ευημερία της κοινότητας, εξασφαλίζοντας ότι η φροντίδα συνεχίζεται και μετά την αναχώρησή της ομάδας.

Η αποστολή πραγματοποιήθηκε με την πολύτιμη υποστήριξη της Blue Star Ferries.

