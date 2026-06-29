Συμπλοκή στη Θεσσαλονίκη: Δύο τραυματίες στο επεισόδιο στη Νικοπόλη

Επεισόδιο με δύο τραυματίες σημειώθηκε, γύρω στις 6:30 το απόγευμα, στην περιοχή της Νικόπολης, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρείχε τις πρώτες βοήθειες στους δύο τραυματίες.

Οι έως τώρα πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο που συμμετείχαν στη συμπλοκή είναι αλλοδαποί, ενώ μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών προσήχθησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Παύλου Μελά για να καταθέσουν για συνθήκες του επεισοδίου.