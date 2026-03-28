Συμπλοκή στη Θεσσαλονίκη: Κουκουλοφόροι εισέβαλαν σε μπαρ - 1 τραυματίας και 2 προαγωγές

Ασθενοφόρο ΕΣΥ | EUROKINISSI/ ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Επεισόδιο σημειώθηκε σε μπαρ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης τα ξημερώματα. Άγνωστοι εισέβαλαν αιφνιδιαστικά, επιτέθηκαν σε θαμώνες και προκάλεσαν φθορές και έναν τραυματισμό. Η αστυνομία προχώρησε σε δύο προσαγωγές.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πέντε περίπου άτομα με καλυμμένα τα πρόσωπά τους, λίγο πριν τις 5.00 το πρωί, μπήκαν στο μπαρ και άρχισαν να πετούν αντικείμενα, προκαλώντας φθορές στο χώρο του καταστήματος, έσπασαν τζάμια, ενώ ήρθαν στα χέρια με κάποιους από τους θαμώνες. Αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 35χρονος που μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Στο σημείο έφτασαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και έγιναν δύο προσαγωγές, ενώ αυτή την ώρα τα δύο άτομα καταθέτουν στην Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να αναλάβει την υπόθεση η Κρατική Ασφάλεια.
 

Φόρτωση BOLM...

