Συμπλοκή του λιμενικού με σκάφος διακινητών στη Χίο - Επιβεβαιωμένοι νεκροί και δεκάδες τραυματίες

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 το βράδυ της Τρίτης 3 Φεβρουαρίου ανοιχτά της Χίου, όταν σκάφος του Λιμενικού Σώματος ήρθε σε εμπλοκή με ταχύπλοο που φέρεται να μετέφερε παράτυπους μετανάστες και να σχετίζεται με κύκλωμα διακινητών.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από το υπουργείο Ναυτιλίας, υπάρχουν τέσσερις νεκροί μετανάστες. Παράλληλα, δύο στελέχη του Λιμενικού, ένας άνδρας και μια γυναίκα, καθώς και 24 μετανάστες έχουν τραυματιστεί και έχουν μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου. Μεταξύ των τραυματιών, είναι επτά παιδιά και μια έγκυος γυναίκα.

Το Λιμενικό με επίσημη ανακοίνωση επιβεβαιώνει τα παραπάνω αναφέροντας: «Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Μυρσινιδίου Χίου μετά από σύγκρουση ταχύπλοου σκάφους με αλλοδαπούς επιβαίνοντες με Πλωτό του Λιμενικού Σώματος. Στην περιοχή βρίσκονται 4 πλωτά του Λιμενικού, 1 ιδιωτικό σκάφος με επιβαίνοντες ιδιώτες δύτες, ενώ στο σημείο βρίσκεται και 1 ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Χωρίς τις αισθήσεις τους έχουν εντοπιστεί 4 αλλοδαποί. Επιπλέον, από το συμβάν έχουν τραυματιστεί 2 στελέχη του Λιμενικού, τα οποία διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου καθώς και οι 24 διασωθέντες αλλοδαποί».

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες του politischios.gr, κατά την εξέλιξη της επιχείρησης ακινητοποίησης του ύποπτου σκάφους, σημειώθηκε σύγκρουση ή ανταλλαγή πυροβολισμών, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό πολλών επιβαινόντων.

Σκάφη του Λιμενικού αποβιβάζουν συνεχώς τραυματίες στο λιμάνι της Χίου, όπου πέντε ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ ανταποκρίνονται άμεσα για την ταχεία διακομιδή τους στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο Χίου.

Επιχείρηση με τη συνδρομή ελικοπτέρου

Δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος σε συνεργασία με την Πολεμική Αεροπορία, έχουν ήδη εξαπολύσει επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, καθώς υπάρχουν αναφορές για αγνοούμενους.

Στην επιχείρηση συμμετέχει και ελικόπτερο τύπου Super Puma, πραγματοποιώντας πτήσεις πάνω από την περιοχή του συμβάντος με θερμικές κάμερες, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν επιζώντες στη θάλασσα.

Στο σημείο του συμβάντος υπάρχει αυστηρός έλεγχος, ενώ έχουν κινητοποιηθεί επίσης μονάδες του Λιμενικού από γειτονικά νησιά και η Υπηρεσία Πληροφοριών του Υπουργείου Ναυτιλίας, με στόχο τη διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος και την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων.