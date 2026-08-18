Συναγερμός για δύο φωτιές στη Θεσσαλονίκη – Η μία κοντά στα διόδια Μαλγάρων

Δύο φωτιές κινητοποίησαν την Πυροσβεστική σήμερα, Τρίτη 18 Αυγούστου, σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Η πρώτη φωτιά ξέσπασε στη Νέα Χαλκηδόνα, κοντά στη γέφυρα του Γαλλικού ποταμού, σε έκταση με ξερά χόρτα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο.

Την ίδια ώρα, νέα κινητοποίηση βρίσκεται σε εξέλιξη στον Δήμο Δέλτα, έπειτα από αναφορά για φωτιά στην περιοχή των Μαλγάρων, σε μικρή απόσταση από τα διόδια.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με πέντε οχήματα. Προς το παρόν δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες για την έκταση της πυρκαγιάς.