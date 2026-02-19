Μενού

Συναγερμός για δύο ορειβάτες που αγνοούνται στον Παρνασσό: Επιχείρηση για τον εντοπισμό τους

Συναγερμός έχει σημάνει στον Παρνασσό, όπου αγνοούνται δύο ορειβάτες, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τον εντοπισμό τους.

Ομάδα των ΕΜΑΚ
Συναγερμός έχει σημάνει στον Παρνασσό, όπου αγνοούνται δύο ορειβάτες. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τον εντοπισμό τους, μεταδίδει το Star.

Το περιστατικό έχει κινητοποιήσει Αρχές και ΕΜΑΚ που επιχειρούν στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό τους. Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει επικοινωνία με τους αγνοούμενους, οι οποίο είναι καλά στην υγεία τους. 

Πώς χάθηκαν οι ορειβάτες

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στο σημείο βρίσκεται ειδική εθελοντική ομάδα του Δήμου Διστόμου–Αράχωβας, μαζί με πυροσβέστες και δυνάμεις της ΕΜΑΚ και ειδική ομάδα από το χιονοδρομικό κέντρο.

Όλες οι δυνάμεις επιχειρούν προκειμένου να τους εντοπίσουν και να τους προσεγγίσουν, καθώς οι ίδιοι δε γνωρίζουν το ακριβές σημείο στο οποίο βρίσκονται. Οι ορειβάτες φέρεται να έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους λόγω της πυκνής ομίχλης που επικρατεί στην περιοχή αυτή την ώρα. 

